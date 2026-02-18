Θοδωρής Μαραντίνης: Η αντίδρασή του σε ερώτηση για τους ευτυχισμένους γάμους
Θοδωρής Μαραντίνης: Η αντίδρασή του σε ερώτηση για τους ευτυχισμένους γάμους
Ο τραγουδιστής εξήγησε γιατί κρατάει πλέον χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή
Την αντίδραση του Θοδωρή Μαραντίνη σε ερώτηση για τους ευτυχισμένους γάμους κατάγραψε κάμερα τηλεοπτικής εκπομπής.
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στο «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, κλήθηκε να σχολιάσει αν πιστεύει στους ευτυχισμένους γάμους. Τότε, ο Θοδωρής Μαραντίνης είπε στην προσπάθειά του να αποχωρήσει από το σημείο: «Άσε μας τώρα με τους γάμους, άντε, φιλάκια, ευχαριστώ πολύ».
Αμέσως μετά, ο Θοδωρής Μαραντίνης εξήγησε πως έχει αποφασίσει να αλλάξει στάση και να κρατήσει αποστάσεις από τη δημοσιότητα σε ό,τι αφορά τα προσωπικά του, δηλώνοντας: «Είπα να κάνω μια αλλαγή στη ζωή μου κι εγώ, οπότε κρατάω την προσωπική μου ζωή μακριά από τα φώτα».
Δείτε το βίντεο
«Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έναν έρωτα ήταν που παντρεύτηκα»
Σε μια προσωπική αναφορά στον γάμο του με τη Σίσσυ Χρηστίδου προχώρησε πριν από περίπου δύο μήνες ο Θοδωρής Μαραντίνης, λέγοντας πως η μεγαλύτερη «τρέλα» που έχει κάνει στη ζωή του για χάρη του έρωτα ήταν το ότι παντρεύτηκε.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «After Dark», η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, πέρασε από το «εξομολογητήριο» και απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούσαν τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του διαδρομή. Μεταξύ όσων ρωτήθηκε, υπήρξε και ερώτηση για «τη μεγαλύτερη τρέλα που έχει κάνει για τον έρωτα», με τον Θοδωρή Μαραντίνη να απαντά: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έναν έρωτα ήταν που παντρεύτηκα. Σκεφτόμουν ότι δεν θα παντρευτώ ποτέ. Και γι’ αυτό δεν θα ξαναπαντρευτώ ποτέ».
