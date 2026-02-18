Θοδωρής Μαραντίνης: Η αντίδρασή του σε ερώτηση για τους ευτυχισμένους γάμους
GALA
Θοδωρής Μαραντίνης Γάμος

Θοδωρής Μαραντίνης: Η αντίδρασή του σε ερώτηση για τους ευτυχισμένους γάμους

Ο τραγουδιστής εξήγησε γιατί κρατάει πλέον χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή

Θοδωρής Μαραντίνης: Η αντίδρασή του σε ερώτηση για τους ευτυχισμένους γάμους
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Την αντίδραση του Θοδωρή Μαραντίνη σε ερώτηση για τους ευτυχισμένους γάμους κατάγραψε κάμερα τηλεοπτικής εκπομπής.

Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στο «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, κλήθηκε να σχολιάσει αν πιστεύει στους ευτυχισμένους γάμους. Τότε, ο Θοδωρής Μαραντίνης είπε στην προσπάθειά του να αποχωρήσει από το σημείο: «Άσε μας τώρα με τους γάμους, άντε, φιλάκια, ευχαριστώ πολύ».

Αμέσως μετά, ο Θοδωρής Μαραντίνης εξήγησε πως έχει αποφασίσει να αλλάξει στάση και να κρατήσει αποστάσεις από τη δημοσιότητα σε ό,τι αφορά τα προσωπικά του, δηλώνοντας: «Είπα να κάνω μια αλλαγή στη ζωή μου κι εγώ, οπότε κρατάω την προσωπική μου ζωή μακριά από τα φώτα».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dghwlfy3vgrl)

«Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έναν έρωτα ήταν που παντρεύτηκα»

Σε μια προσωπική αναφορά στον γάμο του με τη Σίσσυ Χρηστίδου προχώρησε πριν από περίπου δύο μήνες ο Θοδωρής Μαραντίνης, λέγοντας πως η μεγαλύτερη «τρέλα» που έχει κάνει στη ζωή του για χάρη του έρωτα ήταν το ότι παντρεύτηκε.

Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «After Dark», η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, πέρασε από το «εξομολογητήριο» και απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούσαν τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του διαδρομή. Μεταξύ όσων ρωτήθηκε, υπήρξε και ερώτηση για «τη μεγαλύτερη τρέλα που έχει κάνει για τον έρωτα», με τον Θοδωρή Μαραντίνη να απαντά: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έναν έρωτα ήταν που παντρεύτηκα. Σκεφτόμουν ότι δεν θα παντρευτώ ποτέ. Και γι’ αυτό δεν θα ξαναπαντρευτώ ποτέ».
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης