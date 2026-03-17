Ο Σον Πεν παρέλαβε «Όσκαρ» φτιαγμένο από τον χάλυβα ουκρανικού βαγονιού που καταστράφηκε σε ρωσική επίθεση, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Αμερικανός ηθοποιός δεν παρέστη στην τελετή των Όσκαρ την Κυριακή, βρέθηκε στην Ουκρανία όπου τιμήθηκε με ένα αγαλματίδιο από την ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων
Ο Αμερικανός ηθοποιός Σον Πεν, που βρίσκεται στην Ουκρανία και δεν παρέστη την Κυριακή στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ κατά τη διάρκεια της οποίας τιμήθηκε, παρέλαβε ένα ουκρανικό «Όσκαρ», που κατασκευάστηκε από ένα βαγόνι, το οποίο είχε καταστραφεί από έναν ρωσικό βομβαρδισμό.
Σε ένα μήνυμα που ανήρτησε σήμερα στο Instagram, η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων (Ukrzaliznytsia) ανακοίνωσε πως απένειμε στον Πεν αυτό το εναλλακτικό βραβείο που δημιουργήθηκε «από τον χάλυβα ενός βαγονιού το οποίο καταστράφηκε από μια ρωσική επίθεση».
Η Ukrzaliznytsia ανήρτησε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο ηθοποιός να παραλαμβάνει αυτό το αντικείμενο: ένα λεπτό κομμάτι μεταλλικού φύλλου που έχει το σχήμα των διάσημων χρυσών αγαλματιδίων.
Μάλιστα, στο αγαλματίδιο αναφέρει μεταξύ άλλων: «Αυτό το ατσάλι κάποτε μετέφερε χιλιάδες ανθρώπους, μετά δέχτηκε επίθεση από ρωσικούς πυράυλους. Δεν το λιώσαμε αλλά το σφυρηλατήσαμε προς τιμή σου, για να σου δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας».
Το ουκρανικό σιδηροδρομικό δίκτυο έχει βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο στόχαστρο σφοδρών βομβαρδισμών από τον ρωσικό στρατό.
Πιστός υποστηρικτής του Κιέβου μπροστά στη ρωσική επιθετικότητα, ο 65χρονος Σον Πεν είχε προσφέρει το 2022 ένα από τα δύο Όσκαρ του στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Την Κυριακή, κέρδισε ένα τρίτο χρυσό αγαλματίδιο, εκείνο του β΄ ανδρικού ρόλου για τον ρόλο του στην ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη».
Όμως, ο διάσημος ηθοποιός δεν παρέστη στην τελετή απονομής στο Λος Άντζελες για να επισκεφθεί εκ νέου την Ουκρανία, όπου συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Στο βίντεο, ο Σον Πεν λέει «σας ευχαριστώ» και χαρακτηρίζει αυτό το δώρο «θησαυρό».
The CEO of @Ukrzaliznytsia has presented Sean Penn with an "Oscar” on behalf of the people of Ukraine. pic.twitter.com/f0jFJMCyeT— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) March 17, 2026
#SeanPenn, who skipped the Academy Awards to visit #Ukraine, has been presented with a symbolic Oscar in Kyiv https://t.co/ETtLDCFtiv pic.twitter.com/HwcluzDsmh— Arab News (@arabnews) March 17, 2026
Americký herec Sean Penn, který v neděli v nepřítomnosti dostal svého třetího Oscara, opět navštívil Ukrajinu. Setkal se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, aby vyjádřil svou podporu zemi bránící se ruské invazi, napsala agentura AFP.— ČT24 (@CT24zive) March 16, 2026
«Στέκεσαι στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη ημέρα του ευρείας κλίμακας πολέμου», δήλωσε χθες ο Ζελένσκι σε ένα μήνυμα, απευθυνόμενος στον πρωταγωνιστή που αποκάλεσε «πραγματικό φίλο» του ουκρανικού λαού.
