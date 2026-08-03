Έκρηξη δίπλα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Νέο περιστατικό ασφαλείας καταγράφηκε το βράδυ τηςστην ευρύτερη περιοχή τωνμε δεξαμενόπλοιο να αναφέρει έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το πλοίο του, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί.Σύμφωνα με την ειδοποίηση της EOS Marine, το συμβάν σημειώθηκε στιςπερίπουβορειοανατολικά του Χασάμπ, στο Ομάν, σε μία από τις πλέον ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις μεταφορές ενέργειας.Ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι άκουσε ισχυρή έκρηξη σε κοντινή απόσταση από το πλοίο. Παρά το περιστατικό, το δεξαμενόπλοιο συνέχισε με ασφάλεια το ταξίδι του, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους. Η αξιοπιστία της αναφοράς χαρακτηρίζεται υψηλή (High Source Confidence).Το νέο συμβάν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι πάροχοι υπηρεσιών θαλάσσιας ασφάλειας παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση στην περιοχή έχει αυξήσει σημαντικά τους επιχειρησιακούς κινδύνους για τα εμπορικά πλοία.Η EOS Marine καλεί τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να διατηρούν αυξημένο επίπεδο επιφυλακής, να παρακολουθούν συνεχώς τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να τηρούν αυστηρά τις διαδικασίες ασφαλείας που προβλέπονται από τις βέλτιστες πρακτικές (BMP). Παράλληλα, συνιστά ενισχυμένη οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση, αυξημένη ετοιμότητα των ομάδων ένοπλης προστασίας όπου αυτές υπάρχουν και άμεση αναφορά κάθε ύποπτης δραστηριότητας στις αρμόδιες ναυτικές αρχές.Το περιστατικό υπογραμμίζει ότι, παρά την απουσία ζημιών, η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να διεξάγεται σε περιβάλλον αυξημένου κινδύνου, με τις εταιρείες διαχείρισης πλοίων να αξιολογούν διαρκώς τις εξελίξεις και να προσαρμόζουν τα μέτρα προστασίας των πλοίων και των πληρωμάτων τους.