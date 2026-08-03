Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Φωτιά στη Δυτική Αττική: Οι ενεργές εστίες που καταγράφουν οι δορυφόροι, πού συνεχίζεται η μάχη
Φωτιά στη Δυτική Αττική: Οι ενεργές εστίες που καταγράφουν οι δορυφόροι, πού συνεχίζεται η μάχη
Νεότερα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καταγράφουν σήμερα το πρωί σημεία που εξακολουθούν να καίνε στον Κιθαιρώνα και στο Όρος Πατέρα
Οι τελευταίες δορυφορικές εικόνες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr δείχνουν ότι η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παραμένει σε εξέλιξη το πρωί της Δευτέρας (3/8), με ενεργές εστίες να εξακολουθούν να καταγράφονται σε ορεινές περιοχές.
Τα νέα στοιχεία αποτυπώνουν τα σημεία όπου επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ επιβεβαιώνουν ότι η φωτιά εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Νεότερα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr δείχνουν ότι η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παρέμενε ενεργή και το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, με αρκετές ενεργές εστίες να καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή.
Σύμφωνα με τη δορυφορική απεικόνιση των ενεργών εστιών, οι σημαντικότερες εναπομείνασες εστίες εντοπίζονται σε δύο βασικές ζώνες.
Η πρώτη βρίσκεται στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της ήδη πληγείσας περιοχής γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο Όρος Κιθαιρώνα. Η δεύτερη, πιο εκτεταμένη, εντοπίζεται νοτιότερα, στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βόρειοανατολικά των Μεγάρων, όπου εμφανίζεται και η μεγαλύτερη συγκέντρωση ενεργών θερμών σημείων.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη χθεσινή ανάλυση δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης από τον Sentinel-2, έως και το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου στην Αττική είχαν επηρεαστεί περίπου 80.800 στρέμματα. Η σημερινή εικόνα δεν αφορά νέα εκτίμηση καμένης έκτασης, αλλά την καταγραφή των ενεργών εστιών κατά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.
Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πυρκαγιών με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και εργαλείων πυρομετεωρολογικής παρακολούθησης.
Εικόνα: Ενεργές εστίες πυρκαγιάς το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026 στις 08:30 στη Δυτική Αττική, όπως προκύπτουν από δορυφορικά δεδομένα. Με πορτοκαλί αποτυπώνεται η καμένη έκταση προηγούμενων ημερών, ενώ με κίτρινο οι ενεργές εστίες που εξακολουθούν να καταγράφονται στην περιοχή. Με μπλε και πράσινο χρώμα οι καμένες εκτάσεις των 2 προηγούμενων μηνών».
Τα νέα στοιχεία αποτυπώνουν τα σημεία όπου επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ επιβεβαιώνουν ότι η φωτιά εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Meteo:«Ενεργές εστίες παραμένουν το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου στη Δυτική Αττική – τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα
Νεότερα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr δείχνουν ότι η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παρέμενε ενεργή και το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, με αρκετές ενεργές εστίες να καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή.
Σύμφωνα με τη δορυφορική απεικόνιση των ενεργών εστιών, οι σημαντικότερες εναπομείνασες εστίες εντοπίζονται σε δύο βασικές ζώνες.
Η πρώτη βρίσκεται στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της ήδη πληγείσας περιοχής γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο Όρος Κιθαιρώνα. Η δεύτερη, πιο εκτεταμένη, εντοπίζεται νοτιότερα, στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βόρειοανατολικά των Μεγάρων, όπου εμφανίζεται και η μεγαλύτερη συγκέντρωση ενεργών θερμών σημείων.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη χθεσινή ανάλυση δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης από τον Sentinel-2, έως και το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου στην Αττική είχαν επηρεαστεί περίπου 80.800 στρέμματα. Η σημερινή εικόνα δεν αφορά νέα εκτίμηση καμένης έκτασης, αλλά την καταγραφή των ενεργών εστιών κατά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.
Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πυρκαγιών με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και εργαλείων πυρομετεωρολογικής παρακολούθησης.
Εικόνα: Ενεργές εστίες πυρκαγιάς το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026 στις 08:30 στη Δυτική Αττική, όπως προκύπτουν από δορυφορικά δεδομένα. Με πορτοκαλί αποτυπώνεται η καμένη έκταση προηγούμενων ημερών, ενώ με κίτρινο οι ενεργές εστίες που εξακολουθούν να καταγράφονται στην περιοχή. Με μπλε και πράσινο χρώμα οι καμένες εκτάσεις των 2 προηγούμενων μηνών».
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