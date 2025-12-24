Μιχαήλ Ταμπακάκης για τον χώρο του θεάτρου: Δεν ένιωσα ποτέ ότι κάποιος ήθελε να με βάλει κάτω, να μου δείξει και να μου επιβάλει πράγματα
Στη διαδρομή μου έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους, άφησαν κάποιο αποτύπωμα πάνω μου, δήλωσε ο ηθοποιός
Στον χώρο του θεάτρου και τις εμπειρίες του αναφέρθηκε ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, δηλώνοντας ότι ποτέ δεν ένιωσε πίεση από πρόσπωπα του καλλιτεχνικού κόσμου να ακολουθήσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘Χουμε», όπου μίλησε για τους δασκάλους του, αλλά και για τα πρώτα πρώτα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε στην αρχή της καριέρας του. Όπως είπε δεν έχει συναντήσει μέχρι σήμερα πιεστικές συμπεριφορές, αντίθετα διαμορφώθηκε από άτομα με τα όποια δούλεψε.
Πιο αναλυτικά είπε: «Είχα εξαιρετικούς δασκάλους τόσο στη σχολή όσο και αργότερα όταν άρχισα να εργάζομαι. Στη διαδρομή μου έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο άφησαν κάποιο αποτύπωμα πάνω μου. Ωστόσο, ποτέ δεν ένιωσα ότι κάποιος ήθελε να με καταβάλει, να με κατευθύνει ή να μου επιβάλει ότι “αυτό είναι το σωστό”».
Στη συνέχεια, ο Μιχαήλ Ταμπακάκης αναφέρθηκε στη δύσκολη φύση του επαγγέλματος του ηθοποιού, τονίζοντας την έλλειψη ασφάλειας και σταθερότητας σε σχέση με άλλα επαγγέλματα: «Πιστεύω ότι ζούμε σε μια εποχή όπου, θέλουμε δεν θέλουμε, δεν μπορείς να είσαι αδιάφορος. Το επαγγελματικό πεδίο είναι ήδη δύσκολο από τη φύση του. Μόνο το γεγονός ότι δεν υπάρχει ποτέ αυτή η αίσθηση ασφάλειας που ίσως υπάρχει σε άλλους τομείς, είναι κάτι που μας διαφοροποιεί. Σε άλλα επαγγέλματα, κάνεις βήμα-βήμα και κάπου φτάνεις τελικά, αποκτώντας μία σταθερότητα. Σ’ αυτό το επαγγελματικό πεδίο, όμως, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έχω συνειδητοποιήσει ότι ο κόσμος δεν το κατανοεί πάντα. Σου λένε “πας στο θέατρο δύο ώρες, και; Εγώ δουλεύω οκτάωρο, δεκάωρο”. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πραγματικά αν δεν ανήκει στον κλάδο και δεν ξέρει τι απαιτεί αυτή η δουλειά. Εμένα, πάντως, μ' αρέσει να βρίσκομαι σε έναν διαρκή αγώνα για κάτι που τελικά ούτε εγώ ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά αυτή η αναζήτηση με κάνει να νιώθω ζωντανός».
