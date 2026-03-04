Μιχαήλ Ταμπακάκης: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης με έκοψε στην πρώτη μου ακρόαση στο θέατρο, ήταν πολύ προστατευτικός

Μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που με ενημέρωσε για τα αποτελέσματα, είπε ο ηθοποιός