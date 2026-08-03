Reuters: Το Ιράν λέει οτι δεν θα πάει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, όπως είχε ανακοινώσει ο Τραμπ

Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν το απόγευμα της Δευτέρας (3/8) -Συζητήσεις με το Ομάν για μία προσωρινή ασφαλή διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται τώρα σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω του Στενού του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.



Ο Μπαγαΐ πρόσθεσε πως η επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν δεν επαρκεί για να ξανανοίξει το στενό, καθώς η κατάσταση θα παραμείνει απαράλλαχτη ενόσω η «επιθετικότητα» των ΗΠΑ συνεχίζεται.



«Δεν αποτελεί επαρκή προϋπόθεση», είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών διεξάγονται «τις τελευταίες 7-8 ημέρες».



«Το Στενά του Ορμούζ δεν είναι κλειστά λόγω διαφωνιών μεταξύ του Ιράν και του Ομάν. Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται σε κρίση λόγω της στρατιωτικής επιθετικότητας των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος», ανέφερε ακόμα.



Υποστήριξε ότι «έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος» στις συζητήσεις, προσθέτοντας ότι διεξάγονται επίσης συνομιλίες με αξιωματούχους τόσο από την περιοχή όσο και από άλλες περιοχές.



Δήλωσε επίσης ότι η συμφωνία σχετικά με τη διαδρομή και η διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού.



Κατά τον Μπαγκάι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν «δεν είναι απλώς ένας πόλεμος εναντίον μιας χώρας», αλλά «πρόκειται για πόλεμο εναντίον ολόκληρης της περιοχής και εναντίον της ασφάλειας όλων των χωρών της περιοχής».



«Κατά τη διάρκεια αυτών των πέντε μηνών, διαπιστώσαμε από πρώτο χέρι ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή και η χρήση του εδάφους και εγκαταστάσεων των χωρών στο νότιο άκρο του Περσικού Κόλπου έχουν επιδεινώσει την ανασφάλεια και την αστάθεια για όλες τις χώρες της περιοχής», πρόσθεσε.



«Επομένως, είναι φυσικό οι χώρες της περιοχής να επιθυμούν να καταβάλουν προσπάθειες για να αποτρέψουν την κλιμάκωση αυτής της κατάστασης», ανέφερε επίσης.



Υποστήριξε ότι η Κίνα έχει εκφράζει την ανησυχία της για «την κλιμάκωση της σύγκρουσης και της ανασφάλειας στην περιοχή». «Ως εκ τούτου, οι Κινέζοι φίλοι μας προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους για να αποτρέψουν την κλιμάκωση της κατάστασης», συμπλήρωσε.



«Σε αυτό το πλαίσιο, η Κίνα, όπως και ορισμένες άλλες χώρες, έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν», πρόσθεσε, τονίζοντας όμως ότι δεν υπάρχει νέος διαμεσολαβητής στις συνομιλίες. «Το Πακιστάν λειτουργεί ως διαμεσολαβητής σε ζητήματα που αφορούν το Ιράν και τις ΗΠΑ. Το Κατάρ επίσης προσφέρει βοήθεια όπου είναι απαραίτητο», είπε ακόμα ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ.



Ο Εσμαΐλ Μπαγκάι δήλωσε ότι το ζήτημα της Υεμένης «αφορά την ίδια τη χώρα».



«Έχουμε ήδη πει ότι το ζήτημα της Υεμένης πρέπει να επιλυθεί μέσω διαλόγου», υπογράμμισε και συμπλήρωσε πως «η σύνδεση οποιουδήποτε ζητήματος με τον πόλεμο κατά του Ιράν αποτελεί μια μορφή αποφυγής ευθύνης».



Ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ότι οι ΗΠΑ και οι «συνεργοί» τους είναι υπεύθυνοι για τα τρέχοντα προβλήματα στην περιοχή.



«Η ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή και πέραν αυτής βαρύνει πρώτα τις ΗΠΑ και, στη συνέχεια, όσους είναι συνεργοί του επιτιθέμενου», κατέληξε.