Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
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Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών

Φιλανθρωπικό δείπνο του Lifeline Hellas για την πρόσφορα θερμοκοιτίδων διακομιδής στο ΕΚΑΒ

Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
6 ΣΧΟΛΙΑ
Το καθιερωμένο καλοκαιρινό φιλανθρωπικό δείπνο, υπό την αιγίδα και την παρουσία των ΑΒΥ Πρίγκιπα Αλέξανδρου και Πριγκίπισσας Αικατερίνης, παρατέθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η συνέχιση του έργου προσφοράς θερμοκοιτίδων διακομιδής στο ΕΚΑΒ, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της ελληνικής περιφέρειας.

Η Πρόεδρος του Lifeline Hellas, Νάσια Παπαμανώλη, καλωσόρισε τους ΑΒΥ Πρίγκιπα Αλέξανδρο και Πριγκίπισσα Αικατερίνη, καθώς και τους προσκεκλημένους και αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του ΕΚΑΒ με θερμοκοιτίδες διακομιδής, παρουσιάζοντας τις περιοχές όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες ανάγκες

Ο ΑΒΥ Πρίγκιπας Αλέξανδρος ευχαρίστησε όλους όσους στηρίζουν διαχρονικά και ανιδιοτελώς με πίστη και γενναιοδωρία τόσα χρόνια το φιλανθρωπικό έργο του Lifeline Hellas.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ομιλία της ΑΒΥ Πριγκίπισσας Αικατερίνης, η οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους παρευρισκόμενους για τη μεγάλη τους υποστήριξη στο έργο του σωματείου και προσκάλεσε το κοινό να συμβάλλει ώστε να προσφερθούν οι απαραίτητες θερμοκοιτίδες διακομιδής που έχει ανάγκη το ΕΚΑΒ.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος προσέφερε δύο θερμοκοιτίδες διακομιδής. Η Αθανασία Μαρινάκη και ο Γρηγόρης Στασινόπουλος  προσέφεραν από μία θερμοκοιτίδα. Χάρις την γενναιοδωρία των δωρητών συγκεντρώθηκαν τέσσερις νέες θερμοκοιτίδες διακομιδής για το ΕΚΑΒ.

Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
Ασπασία Βαλασέλη, Άννα και Μάριος Ηλιόπουλος, ΑΒΥ Πρίγκιπας Αλέξανδρος και ΑΒΥ Πριγκίπισσα Αικατερίνη

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, απηύθυνε χαιρετισμό, επαινώντας το σημαντικό φιλανθρωπικό έργο του Lifeline Hellas και τη διαχρονική του προσφορά στην ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.

Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
Δρ. Άντζη Μαργαρίτη Andrews, Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης με την σύζυγο του Δήμητρα, Καθηγητής Δρ. Αυξέντιος Καλαγκός με την σύζυγο του Νάταλι, David Andrews

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Lifeline Hellas εκπροσώπησαν η Δρ. Φώφη Καμποσιώρα, ο Δρ. Ιωάννης Πατινιώτης, ο Γιάννης Σαχίνης, η Μαρίλλη Συλλάνταβου, η Αλεξία Σαβράμη, η Aurette Arkas και η Εριέττα Βορδώνη.

Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
Νάσια Παπαμανώλη, Αθανασία Μαρινάκη, Δρ. Άντζη Μαργαρίτη Andrews

Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
Ο ΑΒΥ Πρίγκιπας Αλέξανδρος και η ΑΒΥ Πριγκίπισσα Αικατερίνη με τον Γρηγόρη Στασινόπουλο
Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
Φάνη Πάλλη Πετραλιά και Μάριος Μπελιμπασάκης
Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
Irine Asatiani, Μαριάντζελα Παράβαλου Τρίκαρδου, Α.Ε. Πρέσβης Γεωργίας στην Ελλάδα Levan Beridze, Βασίλης Τρίκαρδος
Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
Καλλιόπη Σέρερ, Ekin Saygi, Όλγα Μπορνόζη
Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
Κωνσταντίνος, Έλενα και Γιώργος Ντάβλας

Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
Αλέξανδρος Andrews, Ζωή Ψαρρά
Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
Οι καλεσμένοι απήλαυσαν την ξεχωριστή διακόσμηση που επιμελήθηκε και προσέφερε η Τζένη Στεφανή (Écrit à table), ενώ έλαβαν εκλεκτά δώρα
Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
Μαρία Λαγομάτη, Δρ. Γιάννης Πατινιώτης, Αλεξία και Βασίλης Σαβράμης

Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
Εύα Πατέρα, Πάνος και Κατερίνα Ζάφετ
Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
Γιώργος και Μαρίλλη Συλλάνταβου, ο Βασίλης Δήμας με την Aurette Arkas, ο Δρ. Γιώργος Παπαβασίλειου και η Δρ. Φώφη Καμποσιώρα
Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
Βικτώρια και Ιωακείμ Τσάνης


Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
Οι ΑΒΥ Πρίγκιπας Αλέξανδρος και Πριγκίπισσα Αικατερίνη ανάμεσα στην Χαρά Γκόφα και την Ζωή Ψαρρά
6 ΣΧΟΛΙΑ

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