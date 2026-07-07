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Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
Φιλανθρωπικό δείπνο για καλό σκοπό στην Αθηναΐκή Ριβιέρα, ποιοι έδωσαν το παρών
Φιλανθρωπικό δείπνο του Lifeline Hellas για την πρόσφορα θερμοκοιτίδων διακομιδής στο ΕΚΑΒ
Το καθιερωμένο καλοκαιρινό φιλανθρωπικό δείπνο, υπό την αιγίδα και την παρουσία των ΑΒΥ Πρίγκιπα Αλέξανδρου και Πριγκίπισσας Αικατερίνης, παρατέθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η συνέχιση του έργου προσφοράς θερμοκοιτίδων διακομιδής στο ΕΚΑΒ, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της ελληνικής περιφέρειας.
Η Πρόεδρος του Lifeline Hellas, Νάσια Παπαμανώλη, καλωσόρισε τους ΑΒΥ Πρίγκιπα Αλέξανδρο και Πριγκίπισσα Αικατερίνη, καθώς και τους προσκεκλημένους και αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του ΕΚΑΒ με θερμοκοιτίδες διακομιδής, παρουσιάζοντας τις περιοχές όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες ανάγκες.
Ο ΑΒΥ Πρίγκιπας Αλέξανδρος ευχαρίστησε όλους όσους στηρίζουν διαχρονικά και ανιδιοτελώς με πίστη και γενναιοδωρία τόσα χρόνια το φιλανθρωπικό έργο του Lifeline Hellas.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ομιλία της ΑΒΥ Πριγκίπισσας Αικατερίνης, η οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους παρευρισκόμενους για τη μεγάλη τους υποστήριξη στο έργο του σωματείου και προσκάλεσε το κοινό να συμβάλλει ώστε να προσφερθούν οι απαραίτητες θερμοκοιτίδες διακομιδής που έχει ανάγκη το ΕΚΑΒ.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος προσέφερε δύο θερμοκοιτίδες διακομιδής. Η Αθανασία Μαρινάκη και ο Γρηγόρης Στασινόπουλος προσέφεραν από μία θερμοκοιτίδα. Χάρις την γενναιοδωρία των δωρητών συγκεντρώθηκαν τέσσερις νέες θερμοκοιτίδες διακομιδής για το ΕΚΑΒ.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, απηύθυνε χαιρετισμό, επαινώντας το σημαντικό φιλανθρωπικό έργο του Lifeline Hellas και τη διαχρονική του προσφορά στην ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Lifeline Hellas εκπροσώπησαν η Δρ. Φώφη Καμποσιώρα, ο Δρ. Ιωάννης Πατινιώτης, ο Γιάννης Σαχίνης, η Μαρίλλη Συλλάνταβου, η Αλεξία Σαβράμη, η Aurette Arkas και η Εριέττα Βορδώνη.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η συνέχιση του έργου προσφοράς θερμοκοιτίδων διακομιδής στο ΕΚΑΒ, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της ελληνικής περιφέρειας.
Η Πρόεδρος του Lifeline Hellas, Νάσια Παπαμανώλη, καλωσόρισε τους ΑΒΥ Πρίγκιπα Αλέξανδρο και Πριγκίπισσα Αικατερίνη, καθώς και τους προσκεκλημένους και αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του ΕΚΑΒ με θερμοκοιτίδες διακομιδής, παρουσιάζοντας τις περιοχές όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες ανάγκες.
Ο ΑΒΥ Πρίγκιπας Αλέξανδρος ευχαρίστησε όλους όσους στηρίζουν διαχρονικά και ανιδιοτελώς με πίστη και γενναιοδωρία τόσα χρόνια το φιλανθρωπικό έργο του Lifeline Hellas.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ομιλία της ΑΒΥ Πριγκίπισσας Αικατερίνης, η οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους παρευρισκόμενους για τη μεγάλη τους υποστήριξη στο έργο του σωματείου και προσκάλεσε το κοινό να συμβάλλει ώστε να προσφερθούν οι απαραίτητες θερμοκοιτίδες διακομιδής που έχει ανάγκη το ΕΚΑΒ.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος προσέφερε δύο θερμοκοιτίδες διακομιδής. Η Αθανασία Μαρινάκη και ο Γρηγόρης Στασινόπουλος προσέφεραν από μία θερμοκοιτίδα. Χάρις την γενναιοδωρία των δωρητών συγκεντρώθηκαν τέσσερις νέες θερμοκοιτίδες διακομιδής για το ΕΚΑΒ.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, απηύθυνε χαιρετισμό, επαινώντας το σημαντικό φιλανθρωπικό έργο του Lifeline Hellas και τη διαχρονική του προσφορά στην ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Lifeline Hellas εκπροσώπησαν η Δρ. Φώφη Καμποσιώρα, ο Δρ. Ιωάννης Πατινιώτης, ο Γιάννης Σαχίνης, η Μαρίλλη Συλλάνταβου, η Αλεξία Σαβράμη, η Aurette Arkas και η Εριέττα Βορδώνη.
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