Τηλεθέαση Δευτέρας 6.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
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Τηλεθέαση Δευτέρας 6.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Δευτέρα 6.7.2026

Τηλεθέαση Δευτέρας 6.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 5,3 8,3
ΑΝΤ1 6,5 5,7
ALPHA 10,6 11,1
STAR 6,2 6,1
MEGA 11,8 14
OPEN 3,9 7
ΕΡΤ1 2,2 3

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 10 21,3
ΑΝΤ1 Θα βρείς το δάσκαλο σου 9,4 4,2
ALPHA Θα σε δώ στο πλοίο 11,2 7,5
STAR Τομ και Τζερυ 5,7 2,5
MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 15,3 21
OPEN Ώρα Ελλάδος 9 14
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 2,9 3,3

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Οι δεκατιανοί 18,8 23,1
ΑΝΤ1 Εργαζόμενη γυναίκα 8,4 5,2
ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα 9,5 8,1
STAR Ο Άλβιν και η παρέα του 7,8 4,4
MEGA Το ρετιρέ 19,2 14
OPEN 10 παντού 5,6 13,6
ΕΡΤ1 Γεύσεις του Ντουμπάι με τον Τ. Άθερτον 2,5 2

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Live You 11,5 15,3
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 7,1 6
ALPHA Το σόι σου 16,7 14
STAR Ξένη ταινία 4,4 2,8
MEGA Σαββατογεννημένες 15,8 12,2
OPEN Εικόνες 4,5 6,9
ΕΡΤ1 Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα 2,2 5,4

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 4,8 5,3
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 7,2 7,5
ALPHA Οικογενειακές ιστορίες 10,5 12
STAR First Dates 9,4 7,7
STAR Ο τροχός της τύχης 13,5 16,4
MEGA Live News 17,8 19,9
MEGA The Chase 11,1 14,1
OPEN Καθαρές κουβέντες 4,2 10
ΕΡΤ1 Ότι αξίζει 0,6 2,3

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 4,9 10,1
ANT1 ANT1 ΝEWS 5,2 6,8
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 12,5 13,3
STAR Star News 11,3 13
MEGA MEGA Γεγονότα 10,2 15,8
OPEN Open News 6,3 9,4
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2,2 3,1

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Έχω παιδιά 6,8 9,6
MEGA Μία νύχτα μόνο 7,8 16
MEGA Πενήντα Πενήντα 15,8 13,3
ALPHA Το σόι σου 17 16,6
ALPHA Μπαμπά Σ'αγαπώ 19,5 19,3
ALPHA Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 10,1 11,8
ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 5,9 7,4
ANT1 Σούπερ ήρωες 7,2 6,9
ANT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 5,3 3,9
STAR Cash or Trash 9,3 10,5
STAR IQ 160 5,7 5,5
OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,6 4,3
OPEN Ξένη ταινία 5,1 5,9
OPEN Μαθήματα Ζωής 1 1,4
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 2,5 3,5
ΕΡΤ 1 Το τελευταίο νησί 1,3 2,1
ΕΡΤ 1 Ξένη ταινία 0,6 1,3
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 3,9 3,6
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 3,5 4,2
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