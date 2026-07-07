Μαρία Ηλιάκη για τη συνάντηση με τον Νίκο Μουτσινά: Ήταν σαν να το πιάσαμε από εκεί που το αφήσαμε
Μαρία Ηλιάκη για τη συνάντηση με τον Νίκο Μουτσινά: Ήταν σαν να το πιάσαμε από εκεί που το αφήσαμε
Είναι από αυτές τις φορές που συναντιέσαι με ανθρώπους και είναι σαν να τους είχες δει χθες, πρόσθεσε η παρουσιάστρια
Για τη συνάντησή της με τον Νίκο Μουτσινά μίλησε η Μαρία Ηλιάκη και δήλωσε πως ήταν «σαν να το έπιασαν από εκεί που το άφησαν».
Οι δύο παρουσιαστές, μετά το τέλος της συνεργασίας τους στην εκπομπή «ΞαναΔέστε τους», είχαν απομακρυνθεί και σταμάτησαν να έχουν επαφές, γεγονός που για χρόνια απασχολούσε τα μίντια. Τα τελευταία χρόνια είχαν αναφέρει πως επικοινωνούσαν ξανά, όμως η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε πολύ πρόσφατα με τους δυο τους να αναρτούν βίντεο στα social media.
Για το γεγονός αυτό, την Τρίτη 7 Ιουλίου, η Μαρία Ηλιάκη, εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς»: «Καλά, δεν ήταν και το εθνικό ζήτημα η σχέση μου με τον Μουτσινά αλλά χάρηκε ο κόσμος, γιατί μας είχαν συνηθίσει μαζί. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου είχε ευχηθεί για το μωρό, ούτε μου είχε στείλει δώρο, αλλά περασμένα ξεχασμένα. Τώρα που θα πάει Δημοτικό, θα μου στείλει δώρο. Όταν βρεθήκαμε με τον Νίκο, είναι από αυτές τις φορές που συναντιέσαι με ανθρώπους και είναι σαν να τον είχες δει χθες. Σαν να το πιάσαμε από εκεί που το αφήσαμε. Αυτό ήταν το πολύ εντυπωσιακό».
Δείτε το βίντεο
Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νίκος Μουτσινάς συναντήθηκαν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και σε βίντεο που ανέβασαν σε story στο Instagram, η παρουσιάστρια πρότεινε να μεταφέρει τον Νίκο Μουτσινά στον προορισμό του, με τον ίδιο να της απαντά: «Όχι, δεν θέλω να με πας. Εγώ, σε πάω εγώ, σε περπατάω που κάνεις τη χαρούμενη». Η παρουσιάστρια τότε τον ρώτησε: «Φεύγω εγώ τώρα. Χάρηκες που με είδες;». «Πολύ», αναφώνησε εκείνος, με την ίδια να συμπληρώνει πως και η ίδια χάρηκε πολύ με το reunion τους.
Οι δύο παρουσιαστές, μετά το τέλος της συνεργασίας τους στην εκπομπή «ΞαναΔέστε τους», είχαν απομακρυνθεί και σταμάτησαν να έχουν επαφές, γεγονός που για χρόνια απασχολούσε τα μίντια. Τα τελευταία χρόνια είχαν αναφέρει πως επικοινωνούσαν ξανά, όμως η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε πολύ πρόσφατα με τους δυο τους να αναρτούν βίντεο στα social media.
Για το γεγονός αυτό, την Τρίτη 7 Ιουλίου, η Μαρία Ηλιάκη, εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς»: «Καλά, δεν ήταν και το εθνικό ζήτημα η σχέση μου με τον Μουτσινά αλλά χάρηκε ο κόσμος, γιατί μας είχαν συνηθίσει μαζί. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου είχε ευχηθεί για το μωρό, ούτε μου είχε στείλει δώρο, αλλά περασμένα ξεχασμένα. Τώρα που θα πάει Δημοτικό, θα μου στείλει δώρο. Όταν βρεθήκαμε με τον Νίκο, είναι από αυτές τις φορές που συναντιέσαι με ανθρώπους και είναι σαν να τον είχες δει χθες. Σαν να το πιάσαμε από εκεί που το αφήσαμε. Αυτό ήταν το πολύ εντυπωσιακό».
Δείτε το βίντεο
Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νίκος Μουτσινάς συναντήθηκαν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και σε βίντεο που ανέβασαν σε story στο Instagram, η παρουσιάστρια πρότεινε να μεταφέρει τον Νίκο Μουτσινά στον προορισμό του, με τον ίδιο να της απαντά: «Όχι, δεν θέλω να με πας. Εγώ, σε πάω εγώ, σε περπατάω που κάνεις τη χαρούμενη». Η παρουσιάστρια τότε τον ρώτησε: «Φεύγω εγώ τώρα. Χάρηκες που με είδες;». «Πολύ», αναφώνησε εκείνος, με την ίδια να συμπληρώνει πως και η ίδια χάρηκε πολύ με το reunion τους.
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