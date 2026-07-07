Μαρία Ηλιάκη για τη συνάντηση με τον Νίκο Μουτσινά: Ήταν σαν να το πιάσαμε από εκεί που το αφήσαμε

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νίκος Μουτσινάς συναντήθηκαν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και σε βίντεο που ανέβασαν σε story στο Instagram, η παρουσιάστρια πρότεινε να μεταφέρει τον Νίκο Μουτσινά στον προορισμό του, με τον ίδιο να της απαντά: «Όχι, δεν θέλω να με πας. Εγώ, σε πάω εγώ, σε περπατάω που κάνεις τη χαρούμενη». Η παρουσιάστρια τότε τον ρώτησε: «Φεύγω εγώ τώρα. Χάρηκες που με είδες;». «Πολύ», αναφώνησε εκείνος, με την ίδια να συμπληρώνει πως και η ίδια χάρηκε πολύ με το reunion τους.