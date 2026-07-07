Ο Γιώργος Σαμπάνης και η Ιωάννα Σαρρή ταξίδεψαν στην Ιαπωνία, οι φωτογραφίες που ανέβασαν
Ο Γιώργος Σαμπάνης και η Ιωάννα Σαρρή ταξίδεψαν στην Ιαπωνία, οι φωτογραφίες που ανέβασαν
Ένα από τα όνειρά μου έγινε πραγματικότητα, έγραψε η σύντροφος του τραγουδιστή στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram
Στην Ιαπωνία ταξίδεψαν ο Γιώργος Σαμπάνης και η σύντροφός του Ιωάννα Σαρρή και το μοντέλο μοιράστηκε φωτογραφίες από τις στιγμές τους στα social media.
Η Ιωάννα Σαρρή ανέβασε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στιγμιότυπα από τα μέρη που επισκέφτηκαν, τα φαγητά που δοκίμασαν αλλά και τις δραστηριότητες που επέλεξαν και σε ένα από αυτά ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τον τραγουδιστή. Σε άλλες φωτογραφίες ποζάρει η ίδια μπροστά από τα όμορφα τοπία που αντίκρισε και τα μαγαζιά που βρέθηκε.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η ίδια σημείωσε: «Ένα από τα όνειρά μου έγινε πραγματικότητα».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Ιωάννα Σαρρή ανέβασε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στιγμιότυπα από τα μέρη που επισκέφτηκαν, τα φαγητά που δοκίμασαν αλλά και τις δραστηριότητες που επέλεξαν και σε ένα από αυτά ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τον τραγουδιστή. Σε άλλες φωτογραφίες ποζάρει η ίδια μπροστά από τα όμορφα τοπία που αντίκρισε και τα μαγαζιά που βρέθηκε.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η ίδια σημείωσε: «Ένα από τα όνειρά μου έγινε πραγματικότητα».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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