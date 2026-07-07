Σύγκρουση ηλεκτρικού πατινιού με μηχανάκι στην 3ης Σεπτεμβρίου, τραυματίστηκε αναβάτης
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Ηλεκτρικό πατίνι Τραυματίας

Σύγκρουση ηλεκτρικού πατινιού με μηχανάκι στην 3ης Σεπτεμβρίου, τραυματίστηκε αναβάτης

Κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, στο πατίνι επέβαιναν δύο άτομα

Σύγκρουση ηλεκτρικού πατινιού με μηχανάκι στην 3ης Σεπτεμβρίου, τραυματίστηκε αναβάτης
19 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, με ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα να συγκρούεται με δίκυκλο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 37, όταν το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με μηχανάκι, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, στο πατίνι επέβαιναν δύο άτομα, ενώ από τη σύγκρουση ένας από τους αναβάτες βρέθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε.

Σύγκρουση ηλεκτρικού πατινιού με μηχανάκι στην 3ης Σεπτεμβρίου, τραυματίστηκε αναβάτης


Στο σημείο έφτασε μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη αναβάτη αλλά και αστυνομικοί για την καταγραφή του περιστατικού και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. 

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης
19 ΣΧΟΛΙΑ

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