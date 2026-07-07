Η Φιλαρέτη Κομνηνού ευχήθηκε «καλό καλοκαίρι» ξαπλωμένη σε αιώρα
Η Φιλαρέτη Κομνηνού ευχήθηκε «καλό καλοκαίρι» ξαπλωμένη σε αιώρα
Η ηθοποιός πόζαρε με φόντο τη θάλασσα
Καλό καλοκαίρι ευχήθηκε η Φιλαρέτη Κομνηνού στους διαδικτυακούς της φίλους, ενώ ήταν ξαπλωμένη σε μία αιώρα.
Η ηθοποιός προχώρησε την Τρίτη 7 Ιουλίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία εμφανίστηκε να ποζάρει ανάμεσα σε δέντρα με φόντο τη θάλασσα. Σε άλλη εικόνα που δημοσίευσε, έδειξε τη θέα του δωματίου όπου έμενε, αποτυπώνοντας ένα καλοκαιρινό σκηνικό.
«Καλό καλοκαίρι» έγραψε η Φιλαρέτη Κομνηνού χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τον προορισμό όπου επέλεξε για την απόδρασή της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός προχώρησε την Τρίτη 7 Ιουλίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία εμφανίστηκε να ποζάρει ανάμεσα σε δέντρα με φόντο τη θάλασσα. Σε άλλη εικόνα που δημοσίευσε, έδειξε τη θέα του δωματίου όπου έμενε, αποτυπώνοντας ένα καλοκαιρινό σκηνικό.
«Καλό καλοκαίρι» έγραψε η Φιλαρέτη Κομνηνού χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τον προορισμό όπου επέλεξε για την απόδρασή της.
Δείτε την ανάρτησή της
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