Η Φιλαρέτη Κομνηνού ευχήθηκε «καλό καλοκαίρι» ξαπλωμένη σε αιώρα
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Φιλαρέτη Κομνηνού Καλοκαίρι

Η Φιλαρέτη Κομνηνού ευχήθηκε «καλό καλοκαίρι» ξαπλωμένη σε αιώρα

Η ηθοποιός πόζαρε με φόντο τη θάλασσα

Η Φιλαρέτη Κομνηνού ευχήθηκε «καλό καλοκαίρι» ξαπλωμένη σε αιώρα
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Καλό καλοκαίρι ευχήθηκε η Φιλαρέτη Κομνηνού στους διαδικτυακούς της φίλους, ενώ ήταν ξαπλωμένη σε μία αιώρα.

Η ηθοποιός προχώρησε την Τρίτη 7 Ιουλίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία εμφανίστηκε να ποζάρει ανάμεσα σε δέντρα με φόντο τη θάλασσα. Σε άλλη εικόνα που δημοσίευσε, έδειξε τη θέα του δωματίου όπου έμενε, αποτυπώνοντας ένα καλοκαιρινό σκηνικό. 

«Καλό καλοκαίρι» έγραψε η Φιλαρέτη Κομνηνού χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τον προορισμό όπου επέλεξε για την απόδρασή της.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Φιλαρέτη Κομνηνού ευχήθηκε «καλό καλοκαίρι» ξαπλωμένη σε αιώρα
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

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