Η υποδοχή Ερντογάν σε Τραμπ: Τον έπιασε αγκαζέ και περπάτησαν μαζί, τα τουρκικά του προέδρου των ΗΠΑ και η συζήτηση για το Air Force One

Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος περίμενε τον Αμερικανό ομόλογό του την ώρα που εκείνος κατέβαινε από το Air Force One. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και συνομίλησαν για λίγα λεπτά μπροστά στις κάμερες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να πιάνει φιλικά τον Τούρκο ομόλογό του από τον ώμο.

Trump in Turkish:



Merhaba asker! pic.twitter.com/mPHHsCRoPT — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Οι αξιωματούχοι που υποδέχθηκαν τον Τραμπ