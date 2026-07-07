Η υποδοχή Ερντογάν σε Τραμπ: Τον έπιασε αγκαζέ και περπάτησαν μαζί, τα τουρκικά του προέδρου των ΗΠΑ και η συζήτηση για το Air Force One
Η υποδοχή Ερντογάν σε Τραμπ: Τον έπιασε αγκαζέ και περπάτησαν μαζί, τα τουρκικά του προέδρου των ΗΠΑ και η συζήτηση για το Air Force One
Ο Τούρκος πρόεδρος βρέθηκε στην αεροπορική βάση Ετιμεσγκούτ για να καλωσορίσει προσωπικά τον Αμερικανό ομόλογό του
Με κάθε επισημότητα υποδέχθηκε η Τουρκία τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφτασε την Τρίτη στην Άγκυρα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε στην αεροπορική βάση Ετιμεσγκούτ για να καλωσορίσει προσωπικά τον Αμερικανό πρόεδρο, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ακόμη μία ένδειξη των στενών σχέσεων ανάμεσα στους δύο ηγέτες.
Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος περίμενε τον Αμερικανό ομόλογό του την ώρα που εκείνος κατέβαινε από το Air Force One. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και συνομίλησαν για λίγα λεπτά μπροστά στις κάμερες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να πιάνει φιλικά τον Τούρκο ομόλογό του από τον ώμο.
Αντί για το κλασικό κόκκινο χαλί, είχε στρωθεί ένα χαρακτηριστικό γαλάζιο - τιρκουάζ χαλί, χρώμα που συνδέεται με την τουρκική παράδοση, ενώ παρατεταγμένο τιμητικό άγημα περίμενε την αμερικανική αποστολή. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ χαιρέτησε το άγημα στα τουρκικά, λέγοντας «Merhaba asker» (Γεια σου στρατιώτη).
Οι αξιωματούχοι που υποδέχθηκαν τον Τραμπ
Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, στην υποδοχή του Αμερικανού προέδρου βρίσκονταν επίσης ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία και το Ιράκ, Τομ Μπάρακ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Ματ Γουίτακερ, καθώς και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.
Οι δύο ηγέτες δεν έκαναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους κατά την άφιξη. Ωστόσο, ο Τραμπ ακούστηκε να συνομιλεί με τον Ερντογάν και σχετικά με το νέο αεροσκάφος που χρησιμοποιεί ως Air Force One.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε στην αεροπορική βάση Ετιμεσγκούτ για να καλωσορίσει προσωπικά τον Αμερικανό πρόεδρο, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ακόμη μία ένδειξη των στενών σχέσεων ανάμεσα στους δύο ηγέτες.
Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος περίμενε τον Αμερικανό ομόλογό του την ώρα που εκείνος κατέβαινε από το Air Force One. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και συνομίλησαν για λίγα λεπτά μπροστά στις κάμερες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να πιάνει φιλικά τον Τούρκο ομόλογό του από τον ώμο.
Αντί για το κλασικό κόκκινο χαλί, είχε στρωθεί ένα χαρακτηριστικό γαλάζιο - τιρκουάζ χαλί, χρώμα που συνδέεται με την τουρκική παράδοση, ενώ παρατεταγμένο τιμητικό άγημα περίμενε την αμερικανική αποστολή. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ χαιρέτησε το άγημα στα τουρκικά, λέγοντας «Merhaba asker» (Γεια σου στρατιώτη).
Ο Ερντογάν, φορώντας γυαλιά ηλίου κάτω από τον έντονο ήλιο, πόζαρε μαζί με τον Τραμπ για τους φωτογράφους, ενώ στη συνέχεια έπιασε αγκαζέ τον Τραμπ για να περπατήσουν στο γαλάζιο χαλί.
Trump in Turkish:— Clash Report (@clashreport) July 7, 2026
Merhaba asker! pic.twitter.com/mPHHsCRoPT
Οι αξιωματούχοι που υποδέχθηκαν τον Τραμπ
Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, στην υποδοχή του Αμερικανού προέδρου βρίσκονταν επίσης ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία και το Ιράκ, Τομ Μπάρακ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Ματ Γουίτακερ, καθώς και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.
Οι δύο ηγέτες δεν έκαναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους κατά την άφιξη. Ωστόσο, ο Τραμπ ακούστηκε να συνομιλεί με τον Ερντογάν και σχετικά με το νέο αεροσκάφος που χρησιμοποιεί ως Air Force One.
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