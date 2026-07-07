Με βραχιολάκι για έναν χρόνο η Λεπέν, στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για 15 μήνες
Με βραχιολάκι για έναν χρόνο η Λεπέν, στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για 15 μήνες
Το Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση που την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση, αλλά μείωσε σε 15 μήνες την απαγόρευση του εκλέγεσθαι που της είχε επιβληθεί - Η ακροδεξιά πολιτικός έχει ήδη εκτίσει την ποινή της, αλλά θα είναι υποχρεωμένη να κάνει προεκλογική εκστρατεία με βραχιολάκι
Επικυρώθηκε από το Εφετείο του Παρισιού η απόφαση για ενοχή της Μαρίν Λεπέν για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος - μία εξέλιξη που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας τον επόμενο Απρίλιο. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, στη Λεπέν επιβάλλεται στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 με αναστολή - πράγμα που σημαίνει ότι έχει ήδη εκτίσει αυτό το κομμάτι της ποινής, αφού η πρωτόδικη καταδίκη της ήταν τον Μάρτιο του 2025. Ωστόσο, η ίδια η Λεπέν, που θα μιλήσει απόψε στις 20.00 στη γαλλική τηλεόραση, έχει δηλώσει παλαιότερα ότι δεν προτίθεται να πάει σε εκλογές με βραχιολάκι. Πάντως, η Λεπέν έχει το δικαίωμα της έφεσης και να ζητήσει μείωση της εκτιτέας με βραχιολάκι ποινής έως και κατά το μισό.
Η ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών: Τα δύο με αναστολή, και θα εκτίσει το ένα έτος σε κατ’ οίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι ενώ επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.
Η απόφαση ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (07/07) από τον δικαστή και ήταν αυτή που αφορούσε και το πολιτικό μέλλον της ηγέτιδας του ακροδεξιού κόμματος RN. Μέχρι στιγμής, είναι αβέβαιο αν το φαβορί των εκλογών μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τέταρτη συνεχόμενη φορά στις προεδρικές εκλογές του 2027, θεωρητικά όμως θα μπορούσε να είναι υποψήφια. Όμως η ίδια έχει θέσει ως όρο για να διεκδικήσει την προεδρία το να μην έχει καταδικαστεί για έγκλημα που να απαιτεί ηλεκτρονικό βραχιολάκι.
«Οταν είσαι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, πρέπει να έχεις πλήρη ελευθερία κινήσεων και αυτό δεν ισχύει όταν φοράς ηλεκτρονικό βραχιολάκι», είχε δηλώσει στο δίκτυο LCI.
Υπενθυμίζεται πως η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό πέρυσι σε πέντε χρόνια αποκλεισμού από τις εκλογές με προσωρινή εκτέλεση για υπεξαίρεση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η επικύρωση αυτής της ποινής θα την εμπόδιζε να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές της 18ης Απριλίου και της 2ας Μαΐου 2027, και η Μαρίν Λεπέν θα έπρεπε να δώσει τη θέση της στον 30χρονο Τζόρνταν Μπαρντέλλα.
Όποια και αν είναι η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τη Μαρίν Λεπέν, «θα συνεχίσω να την υποστηρίζω όπως πάντα», είπε ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος, Τζόρνταν Μπαρντέλλα σύμφωνα με τη Le Parisien.
Η Μαρίν Λεπέν αναμένεται να μιλήσει για το πολιτικό της μέλλον, το βράδυ της Τρίτης στο δελτίο ειδήσεων των 8 μ.μ. του TF1.
Η ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών: Τα δύο με αναστολή, και θα εκτίσει το ένα έτος σε κατ’ οίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι ενώ επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.
Marine Le Pen est arrivée au palais de justice de Paris pour verdict du procès en appel du RN. pic.twitter.com/m0sM0GnB7k— Luc Auffret (@LucAuffret) July 7, 2026
Η απόφαση ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (07/07) από τον δικαστή και ήταν αυτή που αφορούσε και το πολιτικό μέλλον της ηγέτιδας του ακροδεξιού κόμματος RN. Μέχρι στιγμής, είναι αβέβαιο αν το φαβορί των εκλογών μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τέταρτη συνεχόμενη φορά στις προεδρικές εκλογές του 2027, θεωρητικά όμως θα μπορούσε να είναι υποψήφια. Όμως η ίδια έχει θέσει ως όρο για να διεκδικήσει την προεδρία το να μην έχει καταδικαστεί για έγκλημα που να απαιτεί ηλεκτρονικό βραχιολάκι.
«Οταν είσαι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, πρέπει να έχεις πλήρη ελευθερία κινήσεων και αυτό δεν ισχύει όταν φοράς ηλεκτρονικό βραχιολάκι», είχε δηλώσει στο δίκτυο LCI.
Υπενθυμίζεται πως η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό πέρυσι σε πέντε χρόνια αποκλεισμού από τις εκλογές με προσωρινή εκτέλεση για υπεξαίρεση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η επικύρωση αυτής της ποινής θα την εμπόδιζε να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές της 18ης Απριλίου και της 2ας Μαΐου 2027, και η Μαρίν Λεπέν θα έπρεπε να δώσει τη θέση της στον 30χρονο Τζόρνταν Μπαρντέλλα.
🔴 ALERTE INFO— BFM (@BFMTV) July 7, 2026
Marine Le Pen a exécuté sa peine d'inéligibilité et peut juridiquement se présenter à l'élection présidentielle https://t.co/bpAuvWRQpG pic.twitter.com/ZmGvDYlWWH
Όποια και αν είναι η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τη Μαρίν Λεπέν, «θα συνεχίσω να την υποστηρίζω όπως πάντα», είπε ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος, Τζόρνταν Μπαρντέλλα σύμφωνα με τη Le Parisien.
Η Μαρίν Λεπέν αναμένεται να μιλήσει για το πολιτικό της μέλλον, το βράδυ της Τρίτης στο δελτίο ειδήσεων των 8 μ.μ. του TF1.
Αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσειςΑμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης η Λεπέν εξήλθε από την αίθουσα του Δικαστηρίου και κατευθύνθηκε προς τα γραφεία του κόμματος του Εθνικού Συναγερμού, χωρίς να προβεί σε δηλώσεις.
«Μερικώς ικανοποιημένοι» οι δικηγόροι της ΛεπένΈνας από τους δικηγόρους της Λεπέν, ο Ροντόλφ Μποσελού, μίλησε στο τηλεοπτικό κανάλι BFM αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
«Σκεφτόμαστε την απόφαση στο σύνολό της. Θα πούμε περισσότερα αργότερα», είπε και πρόσθεσε: «(Είμαστε) εν μέρει ικανοποιημένοι».
Οι όροι για το «βραχιολάκι»Η απόφαση του Εφετείου αναφέρει πως η Μαρίν Λεπέν θα πρέπει φοράει στον αστράγαλό της, επί ένα χρόνο ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, οι ακριβείς όροι αυτού του μέρους της ποινής αναμένεται να αποφασιστούν σε δεύτερο χρόνο από τον δικαστή που θα επιβάλει τις ποινές.
Αυτός ο δικαστής έχει την εξουσία να ορίζει τις ώρες που επιτρέπεται να λείπει από το σπίτι της και πότε πρέπει να επιστρέφει τη νύχτα. Οι περιορισμοί είναι αυστηρότεροι τα Σαββατοκύριακα.
Η Λεπέν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αφαίρεση του ηλεκτρονικού βραχιολιού μετά από μερικούς μήνες εφόσον έχει επιδείξει καλή συμπεριφορά σύμφωνα με όσα ανέφερε μια πηγή στο Πρακτορείο.
Αρνήθηκε να κάνει σχόλιο ο ΜακρόνΟ Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν. «Αυτό που είναι υγιές για τη Δικαιοσύνη είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις, επομένως εγώ θα τηρώ αυτόν τον κανόνα», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν από τη Συρία, όπου ταξιδεύει αυτή τη στιγμή όπως αναφέρει η Le Parisien.
Η κατηγορίαΤον Μάρτιο, η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι και σε διετή ποινή φυλάκισης, η εκτέλεση της οποίας έχει ανασταλεί μέχρι να εκδικαστεί η έφεσή της.
Η Γαλλίδα πολιτικός κατηγορείται ότι, κατά τη θητεία της ως ευρωβουλευτής την περίοδο 2009-2016, χρησιμοποίησε παράνομα περίπου 474.000 ευρώ από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόσληψη συνεργατών, ενώ φέρεται να ενθάρρυνε και άλλους ευρωβουλευτές του κόμματός της να διοχετεύσουν εκατομμύρια ευρώ σε δραστηριότητες που εξυπηρετούσαν την εσωτερική πολιτική ατζέντα του κόμματος.
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