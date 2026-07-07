Με βραχιολάκι για έναν χρόνο η Λεπέν, στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για 15 μήνες

«Μερικώς ικανοποιημένοι» οι δικηγόροι της Λεπέν

Οι όροι για το «βραχιολάκι»

Αρνήθηκε να κάνει σχόλιο ο Μακρόν

Η Λεπέν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αφαίρεση του ηλεκτρονικού βραχιολιού μετά από μερικούς μήνες εφόσον έχει επιδείξει καλή συμπεριφορά

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Ένας από τους δικηγόρους της Λεπέν, ο Ροντόλφ Μποσελού, μίλησε στο τηλεοπτικό κανάλι BFM αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.«Σκεφτόμαστε την απόφαση στο σύνολό της.είπε και πρόσθεσε: «Η απόφαση του Εφετείου αναφέρει πως η Μαρίν Λεπέν θα πρέπει φοράει στον αστράγαλό της, επί ένα χρόνο ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, οι ακριβείς όροι αυτού του μέρους της ποινής αναμένεται να αποφασιστούν σε δεύτερο χρόνο από τον δικαστή που θα επιβάλει τις ποινές.Αυτός ο δικαστής έχει την εξουσία να ορίζεικαι πότε πρέπει να επιστρέφει τη νύχτα. Οι περιορισμοί είναι αυστηρότεροι τα Σαββατοκύριακα.Η Λεπέν έχειμετά από μερικούς μήνες εφόσον έχει επιδείξει καλή συμπεριφορά σύμφωνα με όσα ανέφερε μια πηγή στο Πρακτορείο.Ο Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν. «Αυτό που είναι υγιές για τη Δικαιοσύνη είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις, επομένως εγώ θα τηρώ αυτόν τον κανόνα», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν από τη Συρία, όπου ταξιδεύει αυτή τη στιγμή όπως αναφέρει η Le Parisien.Τον Μάρτιο, η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι και σε διετή ποινή φυλάκισης, η εκτέλεση της οποίας έχει ανασταλεί μέχρι να εκδικαστεί η έφεσή της.Η Γαλλίδα πολιτικός κατηγορείται ότι, κατά τη θητεία της ως ευρωβουλευτής, χρησιμοποίησε παράνομα περίπουαπό κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόσληψη συνεργατών, ενώ φέρεται να ενθάρρυνε και άλλους ευρωβουλευτές του κόμματός της να διοχετεύσουν εκατομμύρια ευρώ σε δραστηριότητες που εξυπηρετούσαν την εσωτερική πολιτική ατζέντα του κόμματος.