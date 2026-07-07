Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές τους στην Πάρο
Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές τους στην Πάρο
Η Instagrammer έδειξε στιγμές από την καθημερινότητα με τον σύζυγο και τις δίδυμες κόρες της στο κυκλαδίτικο νησί
Οικογενειακές στιγμές στην Πάρο περνάει η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, με την Instagrammer να δημοσιεύει υλικό από την απόδρασή τους στα social media.
Το ζευγάρι επέλεξε το νησί των Κυκλάδων για τις καλοκαιρινές διακοπές με τις κόρες του. Σε δημοσίευση που έκανε η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, μοιράστηκε φωτογραφικό υλικό από την καθημερινότητά τους εκεί. Σε ορισμένα στιγμιότυπα εμφανίστηκαν οι τέσσερις τους, ενώ σε άλλα το ζευγάρι μόνο του.
Η Χριστίνα Μπόμπα συμπεριέλαβε στην ανάρτησή της φωτογραφίες με τις κόρες της να παίζουν στην παραλία ή να κάνουν άλλες δραστηριότητες στο νησί. Μέσα από τη λεζάντα της δημοσίευσής της περιέγραφε κάθε φωτογραφία με μία λέξη ή φράση. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Ξανά μαζί. Αυτοί είμαστε εμείς. Οπα. Ταξιδιώτες. Κουτσό. Γίγαντες, αγαπημένο καλοκαιρινό φαγητό. Αγαπημένο μαγιό. Η αγαπημένη μας έξοδος: αγοράζουμε βιβλία. Γιορτάζοντας την αγάπη. Χαλαρά πρωινά. Ασταμάτητο παιχνίδι. Διάθεση ηλιοβασιλέματος. Πρωινός ήλιος. Λειτουργία μαϊμούς ενεργή. Αυτό είναι αγάπη. Χαλαρώνοντας. Κολύμπι. Απλώς εγώ».
Δείτε την ανάρτησή της
Το ζευγάρι επέλεξε το νησί των Κυκλάδων για τις καλοκαιρινές διακοπές με τις κόρες του. Σε δημοσίευση που έκανε η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, μοιράστηκε φωτογραφικό υλικό από την καθημερινότητά τους εκεί. Σε ορισμένα στιγμιότυπα εμφανίστηκαν οι τέσσερις τους, ενώ σε άλλα το ζευγάρι μόνο του.
Η Χριστίνα Μπόμπα συμπεριέλαβε στην ανάρτησή της φωτογραφίες με τις κόρες της να παίζουν στην παραλία ή να κάνουν άλλες δραστηριότητες στο νησί. Μέσα από τη λεζάντα της δημοσίευσής της περιέγραφε κάθε φωτογραφία με μία λέξη ή φράση. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Ξανά μαζί. Αυτοί είμαστε εμείς. Οπα. Ταξιδιώτες. Κουτσό. Γίγαντες, αγαπημένο καλοκαιρινό φαγητό. Αγαπημένο μαγιό. Η αγαπημένη μας έξοδος: αγοράζουμε βιβλία. Γιορτάζοντας την αγάπη. Χαλαρά πρωινά. Ασταμάτητο παιχνίδι. Διάθεση ηλιοβασιλέματος. Πρωινός ήλιος. Λειτουργία μαϊμούς ενεργή. Αυτό είναι αγάπη. Χαλαρώνοντας. Κολύμπι. Απλώς εγώ».
Δείτε την ανάρτησή της
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