O Γιώργος Κακοσαίος τραγούδησε για την ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία, δείτε βίντεο

Αυστραλία βρέθηκε ο Γιώργος Κακοσαίος στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδεία τραγουδώντας για τους Έλληνες της ομογένειας.

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ΣτηνΗ ανταπόκριση του κόσμου και η ζήτηση για εισιτήρια οδήγησαν τους διοργανωτές στην προσθήκη μίας επιπλέον εμφάνισης στη Μελβούρνη, η οποία πραγματοποιήθηκε με στις 27 Ιουνίου.Με την ενέργεια που τον χαρακτηρίζει, ο Γιώργος Κακοσαίος χάρισε στο κοινό της Αυστραλίας ξεχωριστές μουσικές βραδιές.Με την έναρξη της καλοκαιρινής του περιοδείας στην Αυστραλία, ο καλλιτέχνης συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι με επόμενους σταθμούς την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου αναμένεται να συναντήσει τους θαυμαστές του σε μια σειρά από συναυλίες.