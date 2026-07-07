O Γιώργος Κακοσαίος τραγούδησε για την ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία, δείτε βίντεο
O Γιώργος Κακοσαίος τραγούδησε για την ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία, δείτε βίντεο
Ο καλλιτέχνης συνεχίζει τις εμφανίσεις του με επόμενους σταθμούς την Ελλάδα και την Κύπρο, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας
Στην Αυστραλία βρέθηκε ο Γιώργος Κακοσαίος στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδεία τραγουδώντας για τους Έλληνες της ομογένειας.
Η ανταπόκριση του κόσμου και η ζήτηση για εισιτήρια οδήγησαν τους διοργανωτές στην προσθήκη μίας επιπλέον εμφάνισης στη Μελβούρνη, η οποία πραγματοποιήθηκε με στις 27 Ιουνίου.
Με την ενέργεια που τον χαρακτηρίζει, ο Γιώργος Κακοσαίος χάρισε στο κοινό της Αυστραλίας ξεχωριστές μουσικές βραδιές.
Με την έναρξη της καλοκαιρινής του περιοδείας στην Αυστραλία, ο καλλιτέχνης συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι με επόμενους σταθμούς την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου αναμένεται να συναντήσει τους θαυμαστές του σε μια σειρά από συναυλίες.
Η ανταπόκριση του κόσμου και η ζήτηση για εισιτήρια οδήγησαν τους διοργανωτές στην προσθήκη μίας επιπλέον εμφάνισης στη Μελβούρνη, η οποία πραγματοποιήθηκε με στις 27 Ιουνίου.
Με την ενέργεια που τον χαρακτηρίζει, ο Γιώργος Κακοσαίος χάρισε στο κοινό της Αυστραλίας ξεχωριστές μουσικές βραδιές.
Με την έναρξη της καλοκαιρινής του περιοδείας στην Αυστραλία, ο καλλιτέχνης συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι με επόμενους σταθμούς την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου αναμένεται να συναντήσει τους θαυμαστές του σε μια σειρά από συναυλίες.
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