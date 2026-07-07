Αν Χάθαγουεϊ: Με μακρύ μπλε φόρεμα στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Λονδίνο, χάιδευε την κοιλιά της μπροστά στον φακό
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Αν Χάθαγουεϊ Οδύσσεια Φόρεμα

Αν Χάθαγουεϊ: Με μακρύ μπλε φόρεμα στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Λονδίνο, χάιδευε την κοιλιά της μπροστά στον φακό

Η ηθοποιός υποδύεται την Πηνελόπη στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Αν Χάθαγουεϊ: Με μακρύ μπλε φόρεμα στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Λονδίνο, χάιδευε την κοιλιά της μπροστά στον φακό
Ιωάννα Μαρίνου
Με ένα μπλε μακρύ φόρεμα εμφανίστηκε η Αν Χάθαγουεϊ στην επίσημη πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Λονδίνο, κοιτάζοντας τον φακό, ενώ παράλληλα χάιδευε τη φουσκωμένη της κοιλιά.

Η ηθοποιός, η οποία διανύει την τρίτη της εγκυμοσύνη, τράβηξε τα βλέμματα με την ενδυματολογική επιλογή της, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο πλαίσιο της προώθησης της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, στην οποία υποδύεται την Πηνελόπη, σύζυγο του Οδυσσέα.

Στην επίσημη πρεμιέρα στο Λονδίνο, η Χάθαγουεϊ επέλεξε μια στράπλες αέρινη γαλάζια πλισέ δημιουργία του οίκου Dior, που με όγκο στο πάνω μέρος του φορέματος. Τα μαλλιά της ήταν ίσια, ενώ ξεχώριζε το κόκκινο κραγιόν της.

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@varietymagazine

#AnneHathaway laughs after photographers ask her to stand sideways on the 'The Odyssey' red carpet, joking, "When you ask like that, of course." Hathaway, who recently revealed she's pregnant in an Instagram video, has been proudly showing off her baby bump during the movie's press tour.

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@entertainmenttonight

Anne Hathaway couldn’t help but laugh when photographers asked her to turn on 'The Odyssey’ carpet #annehathaway #theodyssey

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Αν Χάθαγουεϊ: Με μακρύ μπλε φόρεμα στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Λονδίνο, χάιδευε την κοιλιά της μπροστά στον φακό

Η περιοδεία προώθησης του φιλμ βρίσκεται ακόμη στην αρχή του.  Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου, με τον Ματ Ντέιμον να υποδύεται τον Οδυσσέα, την Αν Χάθαγουεϊ την Πηνελόπη, τη Zεντάγια τη θεά Αθηνά, τον Ρόμπερτ Πάτινσον τον Ερμή και τη Σαρλίζ Θερόν τη μάγισσα Κίρκη. Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο στις 17 Ιουλίου.

Φωτογραφίες: AFP
Ιωάννα Μαρίνου

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