Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε
Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε
Ο τράπερ και η Άννα Θεοδωρίδη απέκτησαν τον Σεπτέμβριο το πρώτο τους παιδί
Φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου της με τον Light, δημοσίευσε η Άννα Θεοδωρίδη, σχολιάζοντας πώς πρόκειται για μία ιδιαίτερη ημέρα για την οικογένειά τους.
Ο τράπερ και η σύζυγός του απέκτησαν τον Σεπτέμβριο το πρώτο τους παιδί και την Κυριακή 14 Ιουνίου προχώρησαν στη βάφτισή του. Αρχικά, κυκλοφόρησαν μερικές εικόνες από το μυστήριο μέσω Instagram stories, και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, η σύζυγος του Light μοιράστηκε επιπλέον φωτογραφικό υλικό στα social media.
Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό σε διαφορετικό σημεία της εκκλησίας αλλά και στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η δεξίωση μετά τη βάφτιση, έχοντας αγκαλιά τον γιο του. «Η πιο όμορφη μέρα» σημείωσε η Άννα Θεοδωρίδη στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Ο τράπερ και η σύζυγός του απέκτησαν τον Σεπτέμβριο το πρώτο τους παιδί και την Κυριακή 14 Ιουνίου προχώρησαν στη βάφτισή του. Αρχικά, κυκλοφόρησαν μερικές εικόνες από το μυστήριο μέσω Instagram stories, και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, η σύζυγος του Light μοιράστηκε επιπλέον φωτογραφικό υλικό στα social media.
Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό σε διαφορετικό σημεία της εκκλησίας αλλά και στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η δεξίωση μετά τη βάφτιση, έχοντας αγκαλιά τον γιο του. «Η πιο όμορφη μέρα» σημείωσε η Άννα Θεοδωρίδη στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτησή της
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