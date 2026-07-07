Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε
GALA
Light Βάφτιση Γιος Άννα Θεοδωρίδη

Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε

Ο τράπερ και η  Άννα Θεοδωρίδη απέκτησαν τον Σεπτέμβριο το πρώτο τους παιδί

Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου της με τον Light, δημοσίευσε η Άννα Θεοδωρίδη, σχολιάζοντας πώς πρόκειται για μία ιδιαίτερη ημέρα για την οικογένειά τους.

Ο τράπερ και η σύζυγός του απέκτησαν τον Σεπτέμβριο το πρώτο τους παιδί και την Κυριακή 14 Ιουνίου προχώρησαν στη βάφτισή του. Αρχικά, κυκλοφόρησαν μερικές εικόνες από το μυστήριο μέσω Instagram stories, και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, η σύζυγος του Light μοιράστηκε επιπλέον φωτογραφικό υλικό στα social media.

Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό σε διαφορετικό σημεία της εκκλησίας αλλά και στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η δεξίωση μετά τη βάφτιση, έχοντας αγκαλιά τον γιο του. «Η πιο όμορφη μέρα» σημείωσε η Άννα Θεοδωρίδη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε την ανάρτησή της


Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε
Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε
Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε
Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε
Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε
Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε
Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε
Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε
Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε
Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε
Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε
Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε
Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε
Light: Η σύζυγός του δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους - Η πιο όμορφη ημέρα, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης