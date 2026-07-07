Η Τζένιφερ Λόπεζ συνάντησε τη Σίλια Κριθαριώτη στο ατελιέ της στο Παρίσι, δείτε βίντεο

στη γαλλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι. Σημειώνεται, πως σε λίγες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η επίδειξη της Ελληνίδας σχεδιάστριας στις 9 Ιουλίου.



Στο υλικό που μοιράστηκε η Σίλια Κριθαριώτη στα social media εμφανίζεται έξω από το showroom που διατηρεί στο Παρίσι, μαζί με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Με την Τζένιφερ Λόπεζ συναντήθηκε η Σίλια Κριθαριώτη στο Παρίσι, και ποζάροντας με τη διάσημη τραγουδίστρια, έγραψε πως φωτογραφήθηκε με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο.Η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε την Τρίτη 7 Ιουλίου βίντεο με τη Λόπεζ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν«Το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Κάποιες ομορφιές απλώς δεν μπορεί να αποτυπωθεί» έγραψε η σχεδιάστρια πάνω στο Instagram story της. Σε άλλο βίντεο οι δύο γυναίκες κατέβαιναν τα σκαλιά του κτιρίου, με τη Λόπεζ να τραβάει τα βλέμματα φορώντας δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη: μία λευκή γούνα και μαύρο παντελόνι, συνδυασμένα με μεγάλα γυαλιά ηλίου.