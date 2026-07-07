Ο Θοδωρής Φέρρης με ριγέ πουκάμισο και γκρι παντελόνι σε συναυλία του: Είμαι πολύ προβληματισμένος με το ντύσιμο, πλήρης απογοήτευση
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Θοδωρής Φέρρης Συναυλία Ρούχα

Ο Θοδωρής Φέρρης με ριγέ πουκάμισο και γκρι παντελόνι σε συναυλία του: Είμαι πολύ προβληματισμένος με το ντύσιμο, πλήρης απογοήτευση

«Με το χέρι στην καρδιά θέλω να μου πείτε το παντελόνι που φοράω σας αρέσει; Χάλια ε;» ρώτησε ο τραγουδιστής το κοινό

Ο Θοδωρής Φέρρης με ριγέ πουκάμισο και γκρι παντελόνι σε συναυλία του: Είμαι πολύ προβληματισμένος με το ντύσιμο, πλήρης απογοήτευση
Ιωάννα Μαρίνου
26 ΣΧΟΛΙΑ
Τη γνώμη των θαυμαστών του ζήτησε ο Θοδωρής Φέρρης για την ενδυματολογική του επιλογή σε συναυλία του, σχολιάζοντας πως ήταν προβληματισμένος και ταυτόχρονα απογοητευμένος που εμφανίστηκε με ριγέ πουκάμισο, γκρι παντελόνι και λευκό μπλουζάκι.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Κοζάνης, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη». Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTik, ο Θοδωρής Φέρρης ακούγεται να ρωτάει το κοινό του, εάν ενέκρινε τα ρούχα του, με τον ίδιο να παραδέχεται πως δεν του άρεσαν οι συνδυασμοί που έκανε.

Παράλληλα δήλωσε πως το παντελόνι του το επέλεξε τυχαία, ανοίγοντας την ντουλάπα του όπως είπε: «Με το χέρι στην καρδιά θέλω να μου πείτε το παντελόνι που φοράω σας αρέσει; Χάλια ε; Τελείως τυχαία το βρήκα στην ντουλάπα σήμερα. Είμαι πολύ προβληματισμένος με το ντύσιμο αυτό, άσπρο μπλουζάκι, άσπρο παπούτσι. Γ@μησ@τ@. Τι να πω. Πλήρης απογοήτευση δηλαδή. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα σας τα πω τώρα καλά και μπορεί να με συγχωρέσετε γι' αυτό το ελάττωμα που έχω, ένα από τα 50.000 ελαττώματα που έχω». Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ξεκίνησε να ερμηνεύει το «Αφού σε Ξεπέρασα».

Δείτε το βίντεο

@pavlosxatz

#φερρης #είπες #ferris

♬ πρωτότυπος ήχος - pavlosxatz
Ιωάννα Μαρίνου
26 ΣΧΟΛΙΑ

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