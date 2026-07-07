Σήκωσαν τα ρολά και άδειασαν κοσμηματοπωλείο σε 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα, έβαλαν τα κλοπιμαία σε κάδους σκουπιδιών - Βίντεο
Σήκωσαν τα ρολά και άδειασαν κοσμηματοπωλείο σε 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα, έβαλαν τα κλοπιμαία σε κάδους σκουπιδιών - Βίντεο
Συνελήφθησαν 9 άτομα στον Πειραιά, στις 370.000 ευρώ εκτιμάται η αξία των κλοπιμαίων
Βίντεο από τη δράση της συμμορίας που άδειαζε κοσμηματοπωλεία στην Αττική αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της πραγματοποιούσαν τις διαρρήξεις. Οι δράστες κινούνταν με ταχύτητα και συντονισμό, καθώς σε μία από τις περιπτώσεις κατάφεραν να αδειάσουν κατάστημα μέσα σε 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα, εισβάλλοντας από μικρό άνοιγμα και μεταφέροντας τα κλοπιμαία σε κάδους απορριμμάτων που έβγαζαν έξω. Σε άλλο βίντεο καταγράφονται να τοποθετούν τα αντικείμενα που αφαίρεσαν σε καφάσια και να αποχωρούν από το σημείο μέσα σε λίγο περισσότερο από δύο λεπτά.
Η συμμορία, που δρούσε με οργανωμένο σχέδιο, χρησιμοποιούσε κλεμμένα οχήματα, καλυμμένα πρόσωπα και ειδικό εξοπλισμό για τις διαρρήξεις. Η δράση της εξιχνιάστηκε μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, κατά την οποία συνελήφθησαν εννέα άτομα, ενώ η συνολική λεία από τις κλοπές εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 370.000 ευρώ.
Βίντεο με τους δράστες να μπαίνουν από ένα μικρό άνοιγμα στο κοσμηματοπωλείο και να το αδειάζουν σε 1:35:
Βίντεο με τους δράστες να μπαίνουν με παρόμοιο τρόπο σε κατάστημα και να παίρνουν τα κλοπιμαία με καφάσια:
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν εννέα άτομα από 21 έως 45 ετών. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα μέλη της ομάδας είχαν ως ορμητήριο οικισμό στον Άνω Κορυδαλλό και δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τις αρχές του 2026. Αφού εντόπιζαν τα καταστήματα-στόχους, έκλεβαν οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των κλοπών.
Μετά τις διαρρήξεις εγκατέλειπαν τα κλεμμένα οχήματα κοντά στο ορμητήριό τους και απομακρύνονταν με άλλα μέσα. Κατά τη δράση τους φορούσαν γάντια, κουκούλες και σκουρόχρωμα ρούχα. Τα κλοπιμαία φέρεται να παραδίδονταν σε συνεργό τους στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, ο οποίος αναλάμβανε τη διοχέτευσή τους στην παράνομη αγορά και τη διανομή των εσόδων στα υπόλοιπα μέλη. Ένα ακόμη άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
Σε έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 4.000 ευρώ, πλήθος κοσμημάτων, 11 κινητά τηλέφωνα που χαρακτηρίζονται «επιχειρησιακά», καθώς και ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στις κλοπές. Κατασχέθηκαν επίσης πέντε οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη δράση της συμμορίας.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι κλοπές από κοσμηματοπωλεία και επτά κλοπές οχημάτων σε Κορυδαλλό, Νίκαια, Μοσχάτο και άλλες περιοχές της Αττικής.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η συμμορία, που δρούσε με οργανωμένο σχέδιο, χρησιμοποιούσε κλεμμένα οχήματα, καλυμμένα πρόσωπα και ειδικό εξοπλισμό για τις διαρρήξεις. Η δράση της εξιχνιάστηκε μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, κατά την οποία συνελήφθησαν εννέα άτομα, ενώ η συνολική λεία από τις κλοπές εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 370.000 ευρώ.
Βίντεο με τους δράστες να μπαίνουν από ένα μικρό άνοιγμα στο κοσμηματοπωλείο και να το αδειάζουν σε 1:35:
Βίντεο με τους δράστες να μπαίνουν με παρόμοιο τρόπο σε κατάστημα και να παίρνουν τα κλοπιμαία με καφάσια:
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν εννέα άτομα από 21 έως 45 ετών. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα μέλη της ομάδας είχαν ως ορμητήριο οικισμό στον Άνω Κορυδαλλό και δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τις αρχές του 2026. Αφού εντόπιζαν τα καταστήματα-στόχους, έκλεβαν οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των κλοπών.
Μετά τις διαρρήξεις εγκατέλειπαν τα κλεμμένα οχήματα κοντά στο ορμητήριό τους και απομακρύνονταν με άλλα μέσα. Κατά τη δράση τους φορούσαν γάντια, κουκούλες και σκουρόχρωμα ρούχα. Τα κλοπιμαία φέρεται να παραδίδονταν σε συνεργό τους στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, ο οποίος αναλάμβανε τη διοχέτευσή τους στην παράνομη αγορά και τη διανομή των εσόδων στα υπόλοιπα μέλη. Ένα ακόμη άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
Σε έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 4.000 ευρώ, πλήθος κοσμημάτων, 11 κινητά τηλέφωνα που χαρακτηρίζονται «επιχειρησιακά», καθώς και ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στις κλοπές. Κατασχέθηκαν επίσης πέντε οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη δράση της συμμορίας.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι κλοπές από κοσμηματοπωλεία και επτά κλοπές οχημάτων σε Κορυδαλλό, Νίκαια, Μοσχάτο και άλλες περιοχές της Αττικής.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
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