«Κάποιος νόμιζε ότι όντως γινόταν βιασμός»: Η παρεξήγηση που έφερε την αστυνομία μέσα στην παράσταση του Αιμίλιου Χειλάκη
Δύο αστυνομικοί «εισέβαλαν» στην παράσταση επειδή κάποιος περαστικός νόμιζε ότι κάτι φριχτό συμβαίνει...
Η αστυνομία εισέβαλε στο θέατρο κατά τη διάρκεια της παράστασης που πρωταγωνιστούν ο Αιμίλιος Χειλάκης και Αθηνά Μαξίμου.
Το ζευγάρι τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και ανέφερε πως την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στη μεταμεσονύχτια παράσταση που παίζουν, με τίτλο «Cancel», επειδή ήταν ανοιχτά τα παράθυρα και η ηθοποιός μιλούσε για έναν βιασμό και φώναζε, κάποιος περαστικός ή κάτοικος της περιοχής τρόμαξε και ειδοποίησε την αστυνομία.
Η Αθηνά Μαξίμου είπε αρχικά: «Κάποιος περαστικός, κάποιος κάτοικος ξενοδοχείου και μπράβο του» και ο Αιμίλιος Χειλάκης πρόσθεσε: «Βγήκα έξω και είδα δύο αστυνομικούς να κάνουν τη δουλειά τους και να λένε "κατήγγειλαν ότι έγινε βιασμός εδώ πέρα". Ο κόσμος δεν αντιλήφθηκε ότι ήρθε η αστυνομία την ώρα της παράστασης. Όταν επέστρεψα στη σκηνή μετά το περιστατικό, ήμουν μαγκωμένος, έχασα τα λόγια μου».
Δείτε το βίντεο
Η Αθηνά Μαξίμου στη συνέχεια ανέφερε: «Η αστυνομία ήταν έτοιμη να συλλάβει τον υπεύθυνο του θεάτρου». Παρόλα αυτά, εξήγησαν και οι δύο πως κατάφεραν να λύσουν την παρεξήγηση χωρίς να δημιουργηθεί αναταραχή και καταλάβει τίποτα το κοινό.
