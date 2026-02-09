«Κάποιος νόμιζε ότι όντως γινόταν βιασμός»: Η παρεξήγηση που έφερε την αστυνομία μέσα στην παράσταση του Αιμίλιου Χειλάκη
GALA
Αιμίλιος Χειλάκης Αθηνά Μαξίμου Παράσταση Αστυνομία Θέατρο

«Κάποιος νόμιζε ότι όντως γινόταν βιασμός»: Η παρεξήγηση που έφερε την αστυνομία μέσα στην παράσταση του Αιμίλιου Χειλάκη

Δύο αστυνομικοί «εισέβαλαν» στην παράσταση επειδή κάποιος περαστικός νόμιζε ότι κάτι φριχτό συμβαίνει...

«Κάποιος νόμιζε ότι όντως γινόταν βιασμός»: Η παρεξήγηση που έφερε την αστυνομία μέσα στην παράσταση του Αιμίλιου Χειλάκη
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ
Η αστυνομία εισέβαλε στο θέατρο κατά τη διάρκεια της παράστασης που πρωταγωνιστούν ο Αιμίλιος Χειλάκης και Αθηνά Μαξίμου.

Το ζευγάρι τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και ανέφερε πως την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στη μεταμεσονύχτια παράσταση που παίζουν, με τίτλο «Cancel», επειδή ήταν ανοιχτά τα παράθυρα και η ηθοποιός μιλούσε για έναν βιασμό και φώναζε, κάποιος περαστικός ή κάτοικος της περιοχής τρόμαξε και ειδοποίησε την αστυνομία.

Η Αθηνά Μαξίμου είπε αρχικά: «Κάποιος περαστικός, κάποιος κάτοικος ξενοδοχείου και μπράβο του» και ο Αιμίλιος Χειλάκης πρόσθεσε: «Βγήκα έξω και είδα δύο αστυνομικούς να κάνουν τη δουλειά τους και να λένε "κατήγγειλαν ότι έγινε βιασμός εδώ πέρα". Ο κόσμος δεν αντιλήφθηκε ότι ήρθε η αστυνομία την ώρα της παράστασης. Όταν επέστρεψα στη σκηνή μετά το περιστατικό, ήμουν μαγκωμένος, έχασα τα λόγια μου».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgaa0happtsx)


Η Αθηνά Μαξίμου στη συνέχεια ανέφερε: «Η αστυνομία ήταν έτοιμη να συλλάβει τον υπεύθυνο του θεάτρου». Παρόλα αυτά, εξήγησαν και οι δύο πως κατάφεραν να λύσουν την παρεξήγηση χωρίς να δημιουργηθεί αναταραχή και καταλάβει τίποτα το κοινό.
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Φυσικές καταστροφές: Όταν η έγκαιρη πρόληψη προσφέρει προστασία

Η Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Η γνώση, η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Γιατί απέναντι στο απρόβλεπτο της Φύσης, η ετοιμότητα είναι η μεγαλύτερη ασπίδα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης