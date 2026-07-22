Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Και οι 80 μοναδικές εξπρές συνταγές του Cantina με άκρως καλοκαιρινή διάθεση.

Χορταστικές, εμπνευσμένες από υλικά εποχής, με γρήγορη προετοιμασία, «έξυπνο» μαγείρεμα, και κυρίως χωρίς πολλά σκεύη.

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

Στο νέο τεύχος του Cantina που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα:80 απολαυστικές, νόστιμες και καλοκαιρινές συνταγές που γίνονται με λίγα υλικάΌλη η γεύση με λιγότερη ώρα στην κουζίναΗ ταχύτητα αρχίζει από την οργάνωσηΤραπέζια από τα Ιωάννινα μέχρι την ΚορωνησίαΟι ετικέτες του καλοκαιριούΑν θέλουμε να μαγειρεύουμε πραγματικά γρήγορα, το μυστικό δεν είναι να κινούμαστε πιο γρήγορα. Είναι να μειώνουμε τα βήματα.Έχουν ως βάση τους τα ζυμαρικά, τις πατάτες και το ρύζι, είναι πληθωρικές και ετοιμάζονται στο πι & φι με προσθήκη έξτρα υλικών από το ψυγείο ή το ντουλάπι.Καλοκαιρινά υλικά πρωταγωνιστούν σε συνταγές που ετοιμάζονται γρήγορα, χωρίς να χάνουν τίποτε από τη γεύση και τη φροντίδα ενός καλού φαγητού.Πίτσα με βάση από κολοκυθάκια, Νουντλς λαχανικών με γαρίδες, Αυγά με γιαούρτι, φέτα & ντομάτα, Κροκέτες τόνου, Πακετάκια μελιτζάνας στο τηγάνι, Sloppy Joe με πιπεριές κέρατο & φέτα, Γρήγορο ιμάμ στο air fryer, Κοτόπουλο με σάλτσα «τυροκαυτερή»Ρεβίθια, κριθαράκι, φασολάκια, κολοκύθια και πατάτες με έξτρα προσθήκες από ψυγείο και ντουλάπι γίνονται η αφετηρία για τα πιο ανεπιτήδευτα μεσημεριανά γεύματα της οικογένειας.Σπαγγέτι cacio e pepe από κολοκύθι, με ξύσμα λεμονιού, Φασολάκια «παστίτσιο» στον φούρνο, Σπαστές πατάτες μπουγιουρντί, Κριθαράκι στο τηγάνι με γεύση πίτσα, Ρεβιθάδα φούρνου με πικάντικες σαρδέλεςΤα δύο πιο αγαπημένα του καλοκαιριού σε πιάτο ένα: τα λαδερά γίνονται σάλτσα και σερβίρονται πάνω σε κάθε λογής ζυμαρικά για γεύματα γρήγορα και χορταστικά.Παπαρδέλες με βλίτα, ντοματίνια & ξινομυζήθρα, Πένες με κολοκυθάκια, πέστο άνηθου & φέτα, Βίδες με χωριάτικη σαλάτα, Ταλιατέλες με φασολάκια & σάλτσα γιαουρτιού, Κανελόνια γεμιστά με σαρδέλες πλακίΕίναι παγκόσμια, μαγειρεύεται ποικιλοτρόπως και κερδίζει οπαδούς σε όποια παραλλαγή κι αν τη σερβίρουμε.Έξυπνη μαγειρική είναι αυτή που θέλει όλα τα υλικά να σιγοβράζουν μαζί από την αρχή στην ίδια κατσαρόλα, για να δώσουν ένα βαθιά νόστιμο και αρωματικά δεμένο φαγητό.Κοτόπουλο λεμονάτο με κολοκυθάκια, Γαρίδες γιουβέτσι λεμονάτο, Μακαρονάδα με μελιτζάνα, ντομάτα & ανθότυρο, Ρεβίθια με βλίτα γιαχνίΣε έτοιμες ζύμες, πίνσα, φοκάτσια ή ακόμα και σε ψωμί, απλώνουμε τα πιο φρέσκα υλικά του Αυγούστου και φτιάχνουμε χορταστικές συνταγές που πρωταγωνιστούν στο καθημερινό μας τραπέζι.Πίνσα με γαρίδες σαγανάκι & φέτα, Φοκάτσια με κοτόπουλο, πέστο & ντοματίνια, Πεϊνιρλί με ψητά λαχανικά, ντομάτα & φέτα, Χωριάτικη πίτα με μελιτζάνες & Κατίκι Δομοκού, Σπεντζοφάι σε χωριάτικο ψωμίΟι Έλληνες και η γραβιέραΗ νόστιμη σχέση μας με το δεύτερο πιο δημοφιλές τυρί της χώρας, μέσα από ιστορία και αριθμούς.Από συνοδευτικό που περνούσε σχεδόν απαρατήρητο εξελίχθηκε σε βασικό στοιχείο της γαστρονομικής εμπειρίαςΓιατί μας αρέσει το κάψιμο, τι συμβαίνει στο σώμα μας και πόσα από αυτά που πιστεύουμε ισχύουν πραγματικά;Πότε αποφασίσαμε ότι κανένα μενού δεν στήνεται χωρίς αυτήν και από πότε έγινε μόνιμη κάτοικος των καταλόγων;Πώς τα σύντομα βίντεο αλλάζουν τον τρόπο που ανακαλύπτουμε, επιλέγουμε και τελικά μαγειρεύουμε το φαγητό.: Γιατί είναι σημαντικός οΉρεμος, χαμηλών τόνων, σχεδόν αντιστάρ, βλέπει τη ζαχαροπλαστική περισσότερο ως προσφορά χαράς παρά ως πεδίο επίδειξης τεχνικών.: Mια συζήτηση ουσίας με τον πιο επιδραστικό σεφ της Λατινικής Αμερικής.: Οι άνθρωποι πίσω από την πιο διάσημη ουρά της πόλης: Άλσι και Δαβίδ ΣινάναϊΟ Executive Chef Άλσι μας μιλά για τον τετράχρονο γιο του και τα αυθόρμητα βίντεό τους που κατέκτησαν το Instagram: Μια ματιά στο γαστρονομικό μωσαϊκό της Ηπείρου.Επτά τυριά ΠΟΠ, οι πιο διάσημες πίτες της Ελλάδας, ένας μοναδικός υδροβιότοπος, σπάνιες αυτόχθονες φυλές και προϊόντα που μόλις τώρα αποκτούν τη θέση που τους αξίζει. Η Ήπειρος μας αποκαλύπτεται καλύτερα μέσα από τις γεύσεις της.: Επιτραπέζιο σταφύλιΜαθαίνουμε τα πάντα για το τραγανό εποχικό φρούτο, από την ιστορία και τις ποικιλίες μέχρι νόστιμους μαγειρικούς συνδυασμούςΑπό την Ντεμπίνα και το Βλάχικο μέχρι τη Ρομπόλα και τον Κακοτρύγη, απολαμβάνουμε ελληνικές ποικιλίες που εκφράζουν άριστα τον τόπο καταγωγής τους.Κρύες και ζεστές, καθεμία με το δικό της γευστικό προφίλ και τα δικά της ταιριάσματα. Κοινό στοιχείο; Όλες γίνονται γρήγορα και προσθέτουν χαρακτήρα στις πιο απλές μαγειρικές μας.Από ένα αφογκάτο που θυμίζει τιραμισού μέχρι μια παγωμένη πουτίγκα φιστικιού, αυτά τα εύκολα επιδόρπια χαρίζουν τη δροσιά που αναζητάμε τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.Αφογκάτο τιραμισού, Γρήγορα παστάκια με σαβαγιάρ, κρέμα λάιμ & ινδοκάρυδο, Πάστα αμυγδάλου με κέικ βανίλια & κροκάν, Μους μάνγκο με κρέμα καρύδας & λάιμ, Παγωμένη πουτίγκα φιστίκι με σοκολάταΤα όνειρα, η φιλία, η αγάπη από τη μία, ο φόβος και ο θυμός από την άλλη, είναι τα συναισθήματα που συγκρούονται διαρκώς στην ψυχή μιας έφηβης. Μιας γυναίκας που αναγκάζεται να μεγαλώσει απότομα, παραμερίζοντας το παιδί μέσα της.Ο Γιώργος Γιώτσας αποτελεί μία εντελώς ιδιαίτερη περίπτωση μεταξύ των σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων, καθώς το κυρίως πεδίο του είναι η λογοτεχνία του φανταστικού, ένα δύσκολο και απαιτητικό είδος. Ωστόσο, οι πολλές και σημαντικές βραβεύσεις του, στην Ελλάδα αλλά και τις ΗΠΑ, επιβεβαιώνουν ότι ο Γιώτσας είναι ένας σπουδαίος δημιουργός και αφηγητής ιστοριών. Το «Κουτί» δεν είναι ένα μυθιστόρημα καθαρής φαντασίας, αντιθέτως περιεργάζεται ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα -τον παιδικό εκφοβισμό, κοινώς bullying.Η κεντρική ηρωίδα του βιβλίου είναι η Ζένια, μια μαθήτρια Β' λυκείου, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες σε κάθε τομέα της ζωής της. Στο σχολείο έρχεται αντιμέτωπη με το ρατσισμό και το μπούλινγκ, το ίδιο και στη γειτονιά της. Η οικογένειά της είναι και αυτή προβληματική, κάτι που ωθεί τη Ζένια να στρέψει όλο το ενδιαφέρον και τη φροντίδα της στον μικρό της αδερφό. Η μόνη της διέξοδος είναι η μουσική, μέσω της οποίας βρίσκει νόημα, ταξιδεύοντας νοερά μακριά από τα προβλήματά της. Προβλήματα, όμως, που την περικυκλώνουν και τη στοιχειώνουν, από τη στιγμή που ο μικρός της αδελφός αρρωσταίνει και, ταυτόχρονα, ένας από τους καθηγητές στο σχολείο εισβάλει στη ζωή της, ανατρέποντας τα πάντα. Και τότε ξεκινά ένας σκληρός αγώνας, συχνά με κωμικοτραγικά επεισόδια, προκειμένου η Ζένια να βρει τη δύναμη να αποδράσει από οτιδήποτε περιορίζει την ελευθερία της. Μια συγκινητική και ταυτόχρονα απολαυστική προσέγγιση στο πέρασμα από την εφηβεία στην ενηλικίωση -ακόμη και την πρόωρη.Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.