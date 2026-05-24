Σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η πριγκίπισσα Νταϊάνα, όταν εμφανίστηκε με το «φόρεμα της εκδίκησης»
H εκτιμώμενη τιμή πώλησης να κυμαίνεται από 50.000 έως 150.000 λίρες
Σε δημοπρασία βγαίνει το αυτοκίνητο που μετέφερε την πριγκίπισσα Νταϊάνα στην πιο εμβληματική της εμφάνιση με το «φόρεμα της εκδίκησης».
Το ενδιαφέρον των συλλεκτών στρέφεται στο ιστορικό αυτοκίνητο που συνδέθηκε με μία από τις ιστορικές εμφανίσεις της πριγκίπισσας Νταϊάνα, καθώς η Jaguar XJ40 Sovereign που τη μετέφερε το 1994 στη γκαλερί Serpentine του Λονδίνου πρόκειται να βγει σε δημοπρασία.
Όταν γίνεται αναφορά στο περίφημο «φόρεμα της εκδίκησης» της Νταϊάνα, οι περισσότεροι θυμούνται την πριγκίπισσα με τη μαύρη εφαρμοστή δημιουργία, το βαθύ ντεκολτέ και το τσόκερ με μαργαριτάρια και ζαφείρια. Πλέον, όμως, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο αυτοκίνητο που τη συνόδευσε εκείνη τη βραδιά.
Η σκούρα πράσινη Jaguar παραδόθηκε στο Παλάτι του Κένσινγκτον το 1994 και χρησιμοποιήθηκε για τις προσωπικές μετακινήσεις της πριγκίπισσας. Παρέμεινε στη διάθεση της βασιλικής οικογένειας έως το 1997, ενώ στη συνέχεια πέρασε στον σημερινό ιδιοκτήτη της, λίγους μήνες πριν από τον θάνατο της Νταϊάνα.
Το όχημα διατηρεί μέχρι σήμερα αρκετά από τα χαρακτηριστικά της βασιλικής του χρήσης, όπως τις ειδικές υποδοχές στην οροφή για τη βασιλική σημαία, αλλά και ενσωματωμένο τηλέφωνο Motorola με κουμπί που φέρει την ένδειξη «Ασφάλεια».
Σύμφωνα με το T&C, η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουνίου, με την εκτιμώμενη τιμή πώλησης να κυμαίνεται από 50.000 έως 150.000 λίρες (67.043 έως 201.128 δολάρια).
Η Jaguar έγινε ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα αυτοκίνητα παγκοσμίως στις 29 Ιουνίου 1994, όταν μετέφερε την πριγκίπισσα σε εκδήλωση που συνέπεσε με την τηλεοπτική συνέντευξη του τότε πρίγκιπα Καρόλου, στην οποία είχε παραδεχτεί δημόσια την απιστία του. Εκείνη τη βραδιά, η Νταϊάνα εμφανίστηκε με τη βελούδινη δημιουργία της σχεδιάστριας Κριστίνα Σταμπολιάν, την οποία είχε αγοράσει από το 1991, αλλά δεν είχε φορέσει μέχρι τότε, θεωρώντας την ιδιαίτερα τολμηρή.
Η επιλογή της εμφάνισης εκείνης είχε σχολιαστεί έντονα και θεωρήθηκε συμβολική. Όπως είχε δηλώσει το 2022 η δημοσιογράφος Ελίζαμπεθ Χολμς: «Η Νταϊάνα φημιζόταν για τις εμφανίσεις που έκοβαν την ανάσα» και είχε προσθέσει: «Γνώριζε άριστα τη δύναμη που κρύβει ένα ρούχο-υπερθέαμα τόσο για εκείνον που το φοράει όσο και για εκείνους που το βλέπουν. Το "φόρεμα της εκδίκησης" ενθουσίασε τους θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας και της άνοιξε την πόρτα στον περιορισμένο χώρο των εφημερίδων».
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Toff Gear! Princess Diana drove this black Jag when she wore her Revenge Dress – now, the iconic car is for salehttps://t.co/SRog3FG23m pic.twitter.com/S10xfxKW0w— Tatler (@Tatlermagazine) May 21, 2026
