Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Τζόκερ 21/7/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 21/7/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ σημειώθηκε τζακ ποτ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου, η κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι οι: 21, 22, 35, 38, 44 και Τζόκερ το 8.
Στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ σημειώθηκε τζακ ποτ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι οι: 21, 22, 35, 38, 44 και Τζόκερ το 8.
Στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ σημειώθηκε τζακ ποτ.
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