Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζοντας την κόρη μου που μοιάζει στον άντρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ
Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζοντας την κόρη μου που μοιάζει στον άντρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ
Τον άλλο, τον αγαπάς ακόμα πιο πολύ, πρόσθεσε η παρουσιάστρια για τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Τη σχέση της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, όπως έχει διαμορφωθεί μετά τη γέννηση του παιδιού τους, περιέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια εξήγησε πως βλέποντας πόσο του μοιάζει η κόρη τους, νιώθει να δυναμώνει ο έρωτάς της για εκείνον. Παράλληλα, υποστήριξε πως το να ατονεί η ερωτική διάσταση σε μία σχέση μετά τον ερχομό ενός παιδιού είναι φυσιολογικό.
Η Κατερίνα Καινούργιου είχε καλεσμένους στην εκπομπή της, «Super Κατερίνα», την Τρίτη 9 Ιουνίου, τον Χάρη Χριστόπουλο και την Ανίτα Μπραντ και κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους μετέφερε τη δική της εμπειρία.
Πιο αναλυτικά, είπε ότι: «Τώρα που έχω γίνει και εγώ μανούλα… Βλέποντας τον άντρα μου το πώς συμπεριφέρεται στο παιδί μου και κοιτάζοντας την κόρη μου που μοιάζει πολύ στον άντρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ. Τον άλλο, τον αγαπάς ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν χάνεται η μαγεία του έρωτα όταν κάνεις παιδί, ίσως χάνεται το σεξουαλικό τον πρώτο καιρό. Είναι λογικό».
Δείτε το βίντεο
Η Κατερίνα Καινούργιου είχε καλεσμένους στην εκπομπή της, «Super Κατερίνα», την Τρίτη 9 Ιουνίου, τον Χάρη Χριστόπουλο και την Ανίτα Μπραντ και κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους μετέφερε τη δική της εμπειρία.
Πιο αναλυτικά, είπε ότι: «Τώρα που έχω γίνει και εγώ μανούλα… Βλέποντας τον άντρα μου το πώς συμπεριφέρεται στο παιδί μου και κοιτάζοντας την κόρη μου που μοιάζει πολύ στον άντρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ. Τον άλλο, τον αγαπάς ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν χάνεται η μαγεία του έρωτα όταν κάνεις παιδί, ίσως χάνεται το σεξουαλικό τον πρώτο καιρό. Είναι λογικό».
Δείτε το βίντεο
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