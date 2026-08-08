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Ολυμπιακός: Ήττα για τη Ναϊμέγκεν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, πριν τη ρεβάνς με τους «ερυθρόλευκους»
SPORTS
Ολυμπιακός Ναϊμέγκεν Champions League

Ολυμπιακός: Ήττα για τη Ναϊμέγκεν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, πριν τη ρεβάνς με τους «ερυθρόλευκους»

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού ηττήθηκε 1-2 στην έδρα της από την Τελστάρ στην 1η αγωνιστική της Eredivisie

Ολυμπιακός: Ήττα για τη Ναϊμέγκεν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, πριν τη ρεβάνς με τους «ερυθρόλευκους»
Κακό ποδαρικό στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας έκανε η Ναϊμέγκεν, τρία 24ώρα πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 

Η ομάδα του Ντικ Σρόιντερ ηττήθηκε με 1-2 από την Τελστάρ στην έδρα της. 

Ξεκίνησε με το αριστερό στο πρωτάθλημα και ενώ την Τρίτη (11/8, 20:30) υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη ρεβάνς του 0-0 στο Καραϊσκάκη. 

Η Τελστάρ προηγήθηκε 0-2 με γκολ των Μπρόουερ (1') και Μέντεζ (24') για να μειώσουν με τον Σιερούις οι γηπεδούχοι στο 82'. Δεν κατόρθωσαν όμως να φτάσουν σε δεύτερο γκολ για να πάρουν έστω τον ένα βαθμό. 

Η Ναϊμέγκεν είχε αλλαγές στην 11άδα της και είναι χαρακτηριστικό πως στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε στο αρχικό σχήμα ο Ντούσαν Τάντιτς.

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