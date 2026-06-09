Ταλαιπωρία για την Κατερίνα Βρανά στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης: Τραγική η εξυπηρέτηση για ΑμεΑ, αναγκάστηκα να κάτσω στο πάτωμα
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Κατερίνα Βρανά Αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολη

Ταλαιπωρία για την Κατερίνα Βρανά στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης: Τραγική η εξυπηρέτηση για ΑμεΑ, αναγκάστηκα να κάτσω στο πάτωμα

Είμαι εξαντλημένη και ένα βήμα πριν ξεσπάσω σε όλους ή βάλω τα κλάματα, ανέφερε η  stand-up comedian

Ταλαιπωρία για την Κατερίνα Βρανά στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης: Τραγική η εξυπηρέτηση για ΑμεΑ, αναγκάστηκα να κάτσω στο πάτωμα
Ιωάννα Μαρίνου
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Την έντονη δυσαρέσκειά της για τις συνθήκες εξυπηρέτησης που αντιμετώπισε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης εξέφρασε η Κατερίνα Βρανά, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις στην υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, καθυστερήσεις και έλλειψη ενημέρωσης, ενώ όπως ανέφερε αναγκάστηκε ακόμη και να καθίσει στο πάτωμα, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο αμαξίδιο.

Η stand-up comedian προχώρησε σε δημόσια καταγγελία μέσω βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, περιγράφοντας την ταλαιπωρία που, όπως υποστηρίζει, βίωσε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της προς την Αθήνα.

Η Κατερίνα Βρανά ανέφερε ότι η πτήση της από το Σίδνεϊ καθυστέρησε, με αποτέλεσμα να χάσει την ανταπόκρισή της για την Αθήνα. Όπως σημείωσε, ούτε η ίδια ούτε οι υπόλοιποι επιβάτες ενημερώθηκαν εγκαίρως για την κατάσταση, ενώ, παρά το γεγονός ότι είχε ανάγκη από υποστήριξη λόγω κινητικών δυσκολιών, δεν της παρασχέθηκε αναπηρικό αμαξίδιο.

Σύμφωνα με την ανάρτησή της, το προσωπικό του αεροδρομίου δεν έδινε επαρκείς εξηγήσεις για το τι συνέβαινε ούτε ενημέρωνε τους επιβάτες για τις εναλλακτικές επιλογές τους. Η ίδια ανέφερε ότι αναγκάστηκε να μεταβεί μόνη της στο γραφείο ανταποκρίσεων προκειμένου να αναζητήσει πληροφορίες, ενώ τελικά η αλλαγή της πτήσης της πραγματοποιήθηκε έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από τον ταξιδιωτικό της πράκτορα στην Αυστραλία και όχι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του αεροδρομίου.

Η κωμικός επισήμανε ακόμη ότι στον χώρο του γραφείου ανταποκρίσεων δεν υπήρχαν καθίσματα, γεγονός που την ανάγκασε να καθίσει στο πάτωμα περιμένοντας να εξυπηρετηθεί. Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, χρειάστηκε να μεταβεί και στο γραφείο της Turkish Airlines για να παραλάβει τις νέες κάρτες επιβίβασης, αντιμετωπίζοντας επιπλέον δυσκολίες στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει βοήθεια για τη μετακίνησή της μέσα στο αεροδρόμιο. Η ίδια δήλωσε εξαντλημένη από την ταλαιπωρία, αναφέροντας ότι υπέφερε από έντονη ημικρανία και πως βρισκόταν στα όριά της σωματικά και ψυχολογικά.

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση προς τα αεροδρόμια να επενδύσουν περισσότερο στην εκπαίδευση του προσωπικού τους, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά στα αγγλικά ή σε άλλες γλώσσες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν προβλήματα και αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων. Παράλληλα, χαρακτήρισε το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ως ένα ακόμη αεροδρόμιο με προβλήματα στην εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, αναφέροντας ότι αντίστοιχα αρνητική εμπειρία είχε στο παρελθόν και στα αεροδρόμια του Βερολίνου και του Καΐρου.

Δείτε το βίντεο


Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης. Τραγική εξυπηρέτηση για άτομα με αναπηρία. Η πτήση μου από το Σίδνεϊ είχε καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να χάσω την ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη προς την Αθήνα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μας ενημέρωσε κανείς γι’ αυτό. Μας άφησαν να περιμένουμε χωρίς αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ το προσωπικό αρνούνταν να μας μιλήσει, να μας εξηγήσει τι συνέβαινε ή να μας προτείνει κάποια εναλλακτική λύση. Αναγκαστήκαμε να περπατήσουμε μέχρι το γραφείο ανταποκρίσεων για να πάρουμε πληροφορίες».

Και πρόσθεσε: «Τελικά αλλάξαμε πτήση με βάση πληροφορίες που λάβαμε από τον ταξιδιωτικό μας πράκτορα στην Αυστραλία και όχι από το γραφείο ανταποκρίσεων του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης. Εν τω μεταξύ, στο γραφείο ανταποκρίσεων δεν υπήρχαν καν καρέκλες. Αναγκάστηκα να κάτσω στο πάτωμα, γιατί η διαδικασία κράτησε ατελείωτα. Στη συνέχεια έπρεπε να περπατήσω μέχρι το γραφείο της Turkish Airlines για να παραλάβω τις κάρτες επιβίβασης και μετά δυσκολεύτηκα πολύ να βρω βοήθεια για να περάσω από το αεροδρόμιο και να φτάσω στη νέα μου πτήση. Είμαι εξαντλημένη, έχω έναν αφόρητο πονοκέφαλο/ημικρανία και κυριολεκτικά είμαι ένα βήμα πριν είτε ξεσπάσω σε όλους είτε βάλω τα κλάματα ή και τα δύο. Αγαπητά αεροδρόμια, παρακαλώ, εκπαιδεύστε το προσωπικό σας ώστε να μιλάει αγγλικά ή άλλες γλώσσες αρκετά καλά για να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά, ειδικά όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται σύμφωνα με το πρόγραμμα. Προστίθεται πλέον στη μακρά λίστα αεροδρομίων με το Βερολίνο και το Κάιρο να παραμένουν τα δύο χειρότερα που έχω συναντήσει μέχρι σήμερα που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία».
Ιωάννα Μαρίνου
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