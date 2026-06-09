Ταλαιπωρία για την Κατερίνα Βρανά στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης: Τραγική η εξυπηρέτηση για ΑμεΑ, αναγκάστηκα να κάτσω στο πάτωμα

Την έντονη δυσαρέσκειά της για τις συνθήκες εξυπηρέτησης που αντιμετώπισε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης εξέφρασε η Κατερίνα Βρανά, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις στην υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, καθυστερήσεις και έλλειψη ενημέρωσης, ενώ όπως ανέφερε αναγκάστηκε ακόμη και να καθίσει στο πάτωμα, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο αμαξίδιο.



Η stand-up comedian προχώρησε σε δημόσια καταγγελία μέσω βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, περιγράφοντας την ταλαιπωρία που, όπως υποστηρίζει, βίωσε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της προς την Αθήνα.



Η Κατερίνα Βρανά ανέφερε ότι η πτήση της από το Σίδνεϊ καθυστέρησε, με αποτέλεσμα να χάσει την ανταπόκρισή της για την Αθήνα. Όπως σημείωσε, ούτε η ίδια ούτε οι υπόλοιποι επιβάτες ενημερώθηκαν εγκαίρως για την κατάσταση, ενώ, παρά το γεγονός ότι είχε ανάγκη από υποστήριξη λόγω κινητικών δυσκολιών, δεν της παρασχέθηκε αναπηρικό αμαξίδιο.



Σύμφωνα με την ανάρτησή της, το προσωπικό του αεροδρομίου δεν έδινε επαρκείς εξηγήσεις για το τι συνέβαινε ούτε ενημέρωνε τους επιβάτες για τις εναλλακτικές επιλογές τους. Η ίδια ανέφερε ότι αναγκάστηκε να μεταβεί μόνη της στο γραφείο ανταποκρίσεων προκειμένου να αναζητήσει πληροφορίες, ενώ τελικά η αλλαγή της πτήσης της πραγματοποιήθηκε έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από τον ταξιδιωτικό της πράκτορα στην Αυστραλία και όχι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του αεροδρομίου.



Η κωμικός επισήμανε ακόμη ότι στον χώρο του γραφείου ανταποκρίσεων δεν υπήρχαν καθίσματα, γεγονός που την ανάγκασε να καθίσει στο πάτωμα περιμένοντας να εξυπηρετηθεί. Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, χρειάστηκε να μεταβεί και στο γραφείο της Turkish Airlines για να παραλάβει τις νέες κάρτες επιβίβασης, αντιμετωπίζοντας επιπλέον δυσκολίες στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει βοήθεια για τη μετακίνησή της μέσα στο αεροδρόμιο. Η ίδια δήλωσε εξαντλημένη από την ταλαιπωρία, αναφέροντας ότι υπέφερε από έντονη ημικρανία και πως βρισκόταν στα όριά της σωματικά και ψυχολογικά.



Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση προς τα αεροδρόμια να επενδύσουν περισσότερο στην εκπαίδευση του προσωπικού τους, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά στα αγγλικά ή σε άλλες γλώσσες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν προβλήματα και αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων. Παράλληλα, χαρακτήρισε το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ως ένα ακόμη αεροδρόμιο με προβλήματα στην εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, αναφέροντας ότι αντίστοιχα αρνητική εμπειρία είχε στο παρελθόν και στα αεροδρόμια του Βερολίνου και του Καΐρου.