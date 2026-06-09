Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Η Τζένιφερ Λόπεζ ζάλισε με το μπικίνι στη σκηνή της ταινίας Office Romance με τον Μπρετ Γκόλντσταϊν: «Έχω τόση άμμο στα οπίσθιά μου»
Η Τζένιφερ Λόπεζ ζάλισε με το μπικίνι στη σκηνή της ταινίας Office Romance με τον Μπρετ Γκόλντσταϊν: «Έχω τόση άμμο στα οπίσθιά μου»
Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Page Six το δίδυμο των πρωταγωνιστών της ταινίας είχε «αδιαμφισβήτητη χημεία»
Την εντυπωσιακή για τα 57 της χρόνια σιλουέτα της Τζένιφερ Λόπεζ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι οπαδοί της στο απόσπασμα από την ταινία Office Romance που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Netflix στο Instagram.
Στη σκηνή η Jlo έχοντας δίπλα της τον Μπρετ Γκόλντσταϊν φοράει ένα κεραμιδί χρώματος μπικίνι το οποίο προσπαθεί να δέσει για να μην έχει κάποιο ατύχημα.
Στην ταινία παραγωγής Netflix, η Τζένιφερ Λόπεζ υποδύεται την Τζάκι Κρουζ, μια διευθύνουσα σύμβουλο αεροπορικής εταιρείας, που ερωτεύεται τον Ντάνιελ Μπλάντσφλάουερ, τον δικηγόρο που υποδύεται ο Γκόλντσταϊν.
Αφού, δε, έδεσε τα κορδόνια στο κάτω μέρος του μπικίνι της, η JLo ακούγεται να λέει: «Θεέ μου, έχω τόση άμμο στα οπίσθιά μου! Αν με γυρίσεις, θα μπορούσες να καταλάβεις την ώρα».
Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Page Six το δίδυμο των πρωταγωνιστών της ταινίας είχε «αδιαμφισβήτητη χημεία» την οποία όμως «κράτησαν επαγγελματικά» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.
«Προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά φλέρταραν πού και πού στο πλατό, και σίγουρα είχαν μια ισχυρή σύνδεση», εξήγησε η ίδια πηγή.
Η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε λόγο για «υπέροχη χημεία» της με τον Γκόλντσταϊν μιλώντας στο κόκκινο χαλί του Netflix Upfront 2026 τον περασμένο Μάιο: «Περίμενα κάτι σαν έναν τραχύ τύπο, αλλά βλέπεις αυτό το ευγενικό, αλλά και πολύ έξυπνο άτομο που είναι τόσο γοητευτικό. Αυτό ήταν έκπληξη».
Στη σκηνή η Jlo έχοντας δίπλα της τον Μπρετ Γκόλντσταϊν φοράει ένα κεραμιδί χρώματος μπικίνι το οποίο προσπαθεί να δέσει για να μην έχει κάποιο ατύχημα.
Στην ταινία παραγωγής Netflix, η Τζένιφερ Λόπεζ υποδύεται την Τζάκι Κρουζ, μια διευθύνουσα σύμβουλο αεροπορικής εταιρείας, που ερωτεύεται τον Ντάνιελ Μπλάντσφλάουερ, τον δικηγόρο που υποδύεται ο Γκόλντσταϊν.
Αφού, δε, έδεσε τα κορδόνια στο κάτω μέρος του μπικίνι της, η JLo ακούγεται να λέει: «Θεέ μου, έχω τόση άμμο στα οπίσθιά μου! Αν με γυρίσεις, θα μπορούσες να καταλάβεις την ώρα».
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Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Page Six το δίδυμο των πρωταγωνιστών της ταινίας είχε «αδιαμφισβήτητη χημεία» την οποία όμως «κράτησαν επαγγελματικά» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.
«Προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά φλέρταραν πού και πού στο πλατό, και σίγουρα είχαν μια ισχυρή σύνδεση», εξήγησε η ίδια πηγή.
Η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε λόγο για «υπέροχη χημεία» της με τον Γκόλντσταϊν μιλώντας στο κόκκινο χαλί του Netflix Upfront 2026 τον περασμένο Μάιο: «Περίμενα κάτι σαν έναν τραχύ τύπο, αλλά βλέπεις αυτό το ευγενικό, αλλά και πολύ έξυπνο άτομο που είναι τόσο γοητευτικό. Αυτό ήταν έκπληξη».
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