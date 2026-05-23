Άντζελα Δημητρίου: Γεννήθηκα στις παράγκες στο Περιστέρι, έγινα μητέρα στα 15,5 αλλά δεν γινόταν να το έχω εγώ αυτό το παιδί
Όταν γυρίζω πίσω θέλω να θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια, τη φτωχική ζωή, είπε η τραγουδίστρια
Στα παιδικά της χρόνια στο Περιστέρι, στις συνθήκες που μεγάλωσε και στη μητρότητα στα 15,5 της χρόνια αναφέρθηκε η Άντζελα Δημητρίου.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» που προβλήθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τις αναμνήσεις της από την παιδική της ηλικία, περιγράφοντας τη φτωχική ζωή στο Περιστέρι και την πορεία της προς το τραγούδι.
Αρχικά, η Άντζελα Δημητρίου είπε: «Όταν γυρίζω πίσω, θέλω να θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια, τη φτωχική ζωή. Γεννήθηκα στο Περιστέρι, στις παράγκες. Θυμάμαι το πέτρινο σχολείο που πήγαινα. Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Η μικρή Άντζελα στο Περιστέρι ήθελε όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν να τραγουδάει. Είμαι αυτοδίδακτη. Η φωνή που είχα έβγαινε από την ψυχή και την καρδούλα μου. Κάποια στιγμή, η ψυχή και η καρδιά κουράστηκαν και έπρεπε να κάνω μια επέμβαση, την οποία έκανα. Όταν επανήλθε η φωνή, ήταν πάρα πολύ λεπτή, οπότε έπρεπε να πάω να κάνω φωνητική για να επανέλθει η φωνή μου και να μπορέσω να ξανατραγουδήσω».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, μίλησε και για τον γιο της, Βαγγέλη που απέκτησε σε ηλικία 15,5 ετών, ο οποίος για 27 χρόνισε δεν γνώριζε ότι η τραγουδίστρια ήταν η μητέρα του. Αναφερόμενη στα δύο κομμάτια που αφιερώνει στον γιο της και στην κόρη της, Όλγα Κιουρτσάκη, η Άντζελα Δημητρίου είπε: «Το “Δυο φωνές” είναι ένα τραγούδι για την κόρη μου και το “Ποια θυσία” για τον γιο μου. Έγινα πρώτη φορά μαμά όταν ήμουν 15,5 χρονών. Δεν γινόταν να κρατηθεί αυτό το παιδί και να το έχω εγώ και δόθηκε. Απλά. Ήθελε η μητέρα μου να βοηθήσει την αδερφή τους, που δεν έκανε παιδιά, και έγινε αυτό. Όσο μεγάλωνα, ο καημός μεγάλωνε πιο πολύ και κάποια στιγμή ήρθε στη ζωή μου η Όλγα, εκεί άλλαξαν εντελώς τα πράγματα».
