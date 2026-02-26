Χάλι Μπέρι: Με τον αρραβωνιαστικό μου κάνουμε το πιο εκπληκτικό σεξ που μπορούν να κάνουν δύο άνθρωποι
Κάναμε σεξ από την πρώτη μέρα που συναντηθήκαμε, αποκάλυψε η 59χρονη ηθοποιός για τον Βαν Χαντ
Πτυχές της ερωτικής της ζωής με τον αρραβωνιαστικό της, Βαν Χαντ, αποκάλυψε η Χάλι Μπέρι, δηλώνοντας πως το σεξ που κάνουν είναι «εκπληκτικό».
Η 59χρονη ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο podcast Sex With Emily και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ επισήμανε τι απαιτείται ώστε να υπάρξει μια ουσιαστική σχέση και ικανοποιητική ερωτική ζωή στα πενήντα, εξηγώντας παράλληλα πως, όταν ένιωσε ολοκληρωμένη ως άνθρωπο, προσέλκυσε τελικά τη σχέση που πάντα επιθυμούσε.
«Μετά από τρεις γάμους που κατέληξαν σε διαζύγιο, πραγματικά πίστεψα ότι είχε τελειώσει για μένα. Ξέρετε, όταν το έχεις περάσει τρεις, τέσσερις φορές, αρχίζεις να σκέφτεσαι “μάλλον μια τέτοια σχέση δεν είναι για μένα”», είπε αρχικά η Χάλι Μπέρι.
«Ένιωθα ότι είχα φτάσει στα όριά μου και απλώς ήθελα να αφοσιωθώ στην καριέρα μου και να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Θα ήμουν καλά. Όμως συνειδητοποίησα ότι τη στιγμή που νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και σταματάς να κυνηγάς αυτό το “κάτι”, κατάλαβα ότι το να το κυνηγάω ήταν αυτό που με οδηγούσε πάντα σε λάθος επιλογές», ανέφερε στη συνέχεια.
Όπως είπε, είχε ανάγκη από κάτι που θα της έφερνε ολοκλήρωση και πληρότητα. «Γιατί χρειαζόμουν αυτό το “κάτι” που πίστευα ότι θα με ολοκλήρωνε, όπως πολλοί από εμάς. Και όταν τα παράτησα και είπα ότι θα βάλω προτεραιότητα τον εαυτό μου, τη ζωή μου, την ευεξία μου, το δεύτερο κεφάλαιο της ζωής μου, και ότι αυτό δεν θα είναι πια τόσο σημαντικό για μένα, τότε εμφανίστηκε ο κατάλληλος άνθρωπος. Και κατάλαβα ότι συνέβη επειδή πλέον ήμουν ολόκληρη και ολοκληρωμένη, εξέπεμπα κάτι διαφορετικό και τελικά προσέλκυσα αυτό που ήμουν», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με την ίδια, μην έχοντας ολοκληρωθεί σε προσωπικό επίπεδο, δεν αναζητούσε τους κατάλληλους συντρόφους: «Τελικά ήμουν αυτό που ήθελα να είμαι. Δεν είχα “κακούς άντρες” πριν· προσέλκυα μια αντανάκλαση του εαυτού μου. Δεν είχαν θεραπευτεί, δεν ήμουν ολοκληρωμένη, οπότε προσέλκυα συντρόφους που επίσης δεν είχαν θεραπευτεί, δεν ήταν ολοκληρωμένοι. Όταν όμως πήρα τέσσερα χρόνια χωρίς να βγαίνω ραντεβού για να γίνω ολόκληρη, τότε εμφανίστηκε εκείνος. Οπότε ας περάσουμε στο κομμάτι του σεξ».
Μιλώντας για το πώς την ωφέλησε αυτό το διάστημα, σημείωσε: «Βρήκα αυτόν τον άντρα και κάνουμε το πιο εκπληκτικό σεξ που μπορούν να κάνουν δύο άνθρωποι. Είναι απίστευτο. Και είμαι 54 και σκέφτομαι “ουάου, τελικά αυτά τα τέσσερα χρόνια αποχής μού έκαναν καλό”».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Χάλι Μπέρι αποκάλυψε ότι γνωρίστηκε με τον Βαν Χαντ στο αποκορύφωμα της πανδημίας COVID-19 και μιλούσαν επί ώρες στο τηλέφωνο πριν συναντηθούν από κοντά, καθώς βρίσκονταν σε διαφορετικές πόλεις. Έτσι, είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν σε βάθος και, όταν τελικά συναντήθηκαν, ένιωσαν αμέσως σύνδεση, με την ίδια να λέει ότι ένιωθε σαν να «τον γνώριζε ήδη τόσο καλά».
«Γνωριστήκαμε στην κορύφωση του Covid και στην αρχή απλώς μιλούσαμε. Κάναμε ο ένας στον άλλον κάθε ερώτηση που θα μπορούσαν να κάνουν δύο άνθρωποι. Κι εκείνος ήταν ελεύθερος για δύο χρόνια, έκανε τη δική του πορεία, προσπαθούσε να γίνει ολοκληρωμένος. Μιλούσαμε, γράφαμε γράμματα, ανταλλάσσαμε μηνύματα. Τίποτα δεν ήταν εκτός ορίων», περιέγραψε.
Αναφερόμενη στις συζητήσεις τους, συμπλήρωσε: «Λέγαμε ο ένας στον άλλον τα καλά μας, τα κακά μας, τα “βρώμικά” μας. Ήμασταν στη φάση “ποιος νοιάζεται;”. Εσύ είσαι στην Ατλάντα, εγώ στο Λος Άντζελες. Αν συναντηθούμε ποτέ, αν τελειώσει αυτό, ποιος νοιάζεται; Μέσα από αυτό μάθαμε τόσα πολλά ο ένας για τον άλλον, που όταν τελικά τον συνάντησα, περίπου έξι μήνες μετά, όταν αποφάσισε να έρθει στο Λος Άντζελες, κάναμε σεξ από την πρώτη μέρα που συναντηθήκαμε».
Αυτό δεν ήταν κάτι που είχε κάνει άλλη φορά: «Δεν το είχα κάνει ποτέ αυτό με κανέναν, αλλά έκανα σεξ από την πρώτη μέρα με έναν άντρα που μόλις είχα γνωρίσει, όμως τον ήξερα ήδη τόσο καλά, γιατί κάναμε καθημερινά οκτώ συζητήσεις των δέκα ωρών για τα πάντα. Έπρεπε να κάνουμε σεξ, γιατί δεν είχαν μείνει άλλες ερωτήσεις να κάνουμε».
Τέλος, υπογράμμισε την ασφάλεια που ένιωσε την πρώτη φορά που συναντήθηκαν. «Ήταν απίστευτο, γιατί έκανα για πρώτη φορά σεξ με έναν άντρα που ήμουν ερωτευμένη. Αυτό δεν μου είχε ξανασυμβεί. Και σκέφτηκα, ουάου, αυτή είναι η πιο απίστευτη εμπειρία της ζωής μου», κατέληξε.
Halle Berry says she's having the 'best sex of her life' at 59 with fiancé Van Hunt as she opens up on their relationship https://t.co/47pDNb3rMg— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 26, 2026
