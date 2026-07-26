Εκατοντάδες τουρίστες και λουόμενοι απομακρύνθηκαν από τη θάλασσα σε πυρκαγιά στην Ιταλία
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Ιταλία Φωτιά Εκκένωση

Εκατοντάδες τουρίστες και λουόμενοι απομακρύνθηκαν από τη θάλασσα σε πυρκαγιά στην Ιταλία

Η θάλασσα είναι η μοναδική οδός διαφυγής - Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Εκατοντάδες τουρίστες και λουόμενοι απομακρύνθηκαν από τη θάλασσα σε πυρκαγιά στην Ιταλία
Το ιταλικό λιμενικό απομάκρυνε δια θαλάσσης περισσότερους από 400 ανθρώπους λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην κοινότητα Πεσκίτσι, στην Απουλία της νότιας Ιταλίας.

Ο εκπρόσωπος του λιμενικού πρόσθεσε ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα συνεχιστεί, αφού απομένουν περίπου άλλοι 300 άνθρωποι και η θάλασσα είναι η μοναδική οδός διαφυγής.

Vasto incendio sul Gargano, tra Peschici e Vieste. Turisti evacuati via mare

Στο σημείο επιχειρούν έξι πλοία της ακτοφυλακής, τρία πλοία της οικονομικής αστυνομίας καθώς και περίπου 10 ιδιωτικά σκάφη.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από ιταλικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυροσβεστικά οχήματα και ένα αεροσκάφος Canadair να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Η φωτιά δεν απειλεί πάντως την κοινότητα που βρίσκεται στις ακτές της Αδριατικής, ωστόσο ένα σύννεφο καπνού είναι ορατό από απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων.

«Αναμένουμε την άφιξη ενός Canadair από τη Ρώμη. Η κατάσταση είναι επί του παρόντος υπό έλεγχο» είπε ο δήμαρχος της κοινότητας, Λουίτζι ντ’ Αρέντσο, στην τοπική εφημερίδα La Gazzetta del Mezzogiorno.

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