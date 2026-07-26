Ζευγάρι και τα έξι παιδιά τους βρέθηκαν νεκροί μετά από πυρκαγιά στο Μίσιγκαν: Μέλη της οικογένειας είχαν τραύματα από σφαίρες
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Οικογένεια Φωτιά

Ζευγάρι και τα έξι παιδιά τους βρέθηκαν νεκροί μετά από πυρκαγιά στο Μίσιγκαν: Μέλη της οικογένειας είχαν τραύματα από σφαίρες

Οι Αρχές πιστεύουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από το εσωτερικό της κατοικίας

Ζευγάρι και τα έξι παιδιά τους βρέθηκαν νεκροί μετά από πυρκαγιά στο Μίσιγκαν: Μέλη της οικογένειας είχαν τραύματα από σφαίρες
Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν οι πυροσβέστες όταν έσπευσαν σε πυρκαγιά σε οικία στο Μίσιγκαν, όταν ανακάλυψαν νεκρά οκτώ μέλη της ίδιας οικογένειας, τους γονείς με τα έξι ανήλικά παιδιά τους.

Μερικά από τα θύματα (οι Αρχές δεν διευκρίνισαν πόσα ή ποια) παρουσίαζαν τραύματα από πυροβολισμούς.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα θύματα ήταν δύο ενήλικες και έξι παιδιά, αναφέρει ο Guardian.

Η New York Post, από την πλευρά της, γράφει ότι νεκροί είναι το ζεύγος Κρίστοφερ και Αμάντα Καρόλκιεβιτς, 47 και 39 ετών, και τα έξι παιδιά τους, πέντε έως 15 ετών.

Παραμένει ασαφές τι ακριβώς συνέβη στην κατοικία του ζεύγους, δεν αποκλείεται όμως να πρόκειται για πολλαπλή δολοφονία και αυτοκτονία.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες ενώ ακόμη συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στην κατοικία. Προς το παρόν δεν αναζητούν υπόπτους εκτός της κατοικίας.

Οι Αρχές πιστεύουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το εσωτερικό της κατοικίας, αλλά η ακριβής αιτία και το σημείο εκδήλωσης δεν έχουν προσδιοριστεί.

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