Η μάχη των δύο ελληνικών Canadair με τη μεγάλη φωτιά στην Ισπανία, βίντεο μέσα από το πιλοτήριο
Η μάχη των δύο ελληνικών Canadair με τη μεγάλη φωτιά στην Ισπανία, βίντεο μέσα από το πιλοτήριο
Τα πυροσβεστικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón και επιχειρούν στην περιοχή Burgohondo, δυτικά της Μαδρίτης
Τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), συμμετέχουν σήμερα στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα.
Τα αεροσκάφη απογειώθηκαν το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón της Ισπανίας και επιχειρούν στην περιοχή Burgohondo, περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα δύο ελληνικά CL-415 θα συνεχίσουν να επιχειρούν στην ίδια περιοχή και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, ενισχύοντας τις προσπάθειες αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις επιχειρήσεις:
Οι φλόγες έχουν καταστρέψει 250.000 στρέμματα γης δυτικά της Μαδρίτης. Πρόκειται για μία από τις χειρότερες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία για το 2026, η οποία εξελίσσεται σε μια καταστροφική χρονιά.
Είμαστε αντιμέτωποι με μια εθνικών διαστάσεων κατάσταση έκτακτης ανάγκης που εκτείνεται σε ένα μέτωπο 280 χιλιομέτρων, λένε οι Αρχές στην Ισπανία και τονίζουν ότι πρόκειται για μια γιγάντια πυρκαγιά, την οποία «ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός προσπαθεί να αντιμετωπίσει με όλες του τις δυνάμεις».
Εν τω μεταξύ, περί τις 75.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθια, στα ανατολικά.
Τα αεροσκάφη απογειώθηκαν το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón της Ισπανίας και επιχειρούν στην περιοχή Burgohondo, περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα δύο ελληνικά CL-415 θα συνεχίσουν να επιχειρούν στην ίδια περιοχή και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, ενισχύοντας τις προσπάθειες αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις επιχειρήσεις:
Οι φλόγες έχουν καταστρέψει 250.000 στρέμματα γης δυτικά της Μαδρίτης. Πρόκειται για μία από τις χειρότερες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία για το 2026, η οποία εξελίσσεται σε μια καταστροφική χρονιά.
Είμαστε αντιμέτωποι με μια εθνικών διαστάσεων κατάσταση έκτακτης ανάγκης που εκτείνεται σε ένα μέτωπο 280 χιλιομέτρων, λένε οι Αρχές στην Ισπανία και τονίζουν ότι πρόκειται για μια γιγάντια πυρκαγιά, την οποία «ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός προσπαθεί να αντιμετωπίσει με όλες του τις δυνάμεις».
Εν τω μεταξύ, περί τις 75.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθια, στα ανατολικά.
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