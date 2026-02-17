Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Ο ηθοποιός Νίκος Μέλλος διαγνώστηκε με καρκίνο και τον ξεπέρασε: Δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε εμένα
Η μακροσκελής ανάρτηση του ηθοποιού και η φωτογραφία από το νοσοκομείο
Μία αποκάλυψη για την περιπέτεια υγείας που πέρασε έκανε ο Νίκος Μέλλος μέσα από μία ανάρτηση στα social media. Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως τον Ιανουάριο διαγνώστηκε με καρκίνο αλλά κατάφερε να νικήσει τη μάχη με τη νόσο και μίλησε για την αγάπη και τη στήριξη που δέχτηκε όλο αυτό το διάστημα από τα αγαπημένα του πρόσωπα, τονίζοντας πως ήταν η δύναμή του.
Ο Νίκος Μέλλος τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου δημοσίευσε μία φωτογραφία από το νοσοκομείο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία ο ίδιος ήταν ξαπλωμένος και είχε γύρω του την οικογένειά και τους φίλους που του στάθηκαν. Ο ηθοποιός συνόδευσε την ανάρτηση αυτή με ένα μακροσκελές κείμενο, εξηγώντας όλα όσα συνέβησαν.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε αναλυτικά: «Αυτή ήταν η αντίδραση όλων μας στο καλοκαιρινό ζώδιο που είπε να με επισκεφτεί στα μέσα του Γενάρη. Από αυτή τη φωτογραφία λείπουν πολλοί άνθρωποι που ήταν εκεί για εμένα με όλους τους τρόπους που θα μπορούσα να φανταστώ και χάρη σε όλους αυτούς μπόρεσα να ξεπεράσω τόσο εύκολα την μεγαλύτερη περιπέτεια που είχα μέχρι στιγμής. Είχα χάσει την γιαγιά μου από καρκίνο και πάντα στο μυαλό μου φάνταζε ως το απόλυτο κακό (και όχι αδίκως) αλλά για κάποιο λόγο δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε εμένα και πόσο μάλλον σε τέτοια ηλικία. Παρόλα αυτά ακουσα, ένιωσα και είδα την λέξη αγαπώ τόσες φορές και με τόσους διαφορετικούς τρόπους που πραγματικά πήρα όλη την δύναμη που χρειαζόμουν για να σταθώ στα πόδια μου και να το αντιμετωπίσω. Και εκεί ήθελα εξαρχής να καταλήξω, στο ότι η ζωή μου επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι η δύναμη έρχεται στο μαζί και στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου. Ο πραγματικός πλούτος στα μάτια μου πλέον έτσι μετριέται, σε όλους αυτούς που μου είπαν "είμαι εδώ ότι ώρα και όποτε με χρειαστείς" και το εννοούσαν. Σε όλους αυτούς που μου είπαν ότι όλα θα πάνε καλά και με είχαν στον μυαλό τους και ευχόντουσαν τα καλύτερα για εμένα. Έχω πραγματική πίστη στους ανθρώπους και στην καλοσύνη τους, διότι αυτοί οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει εγώ και έχω στην ζωή μου είναι θεοί #free».
Ο Νίκος Μέλλος είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Βεάκη. Τα τελευταία χρόνια έχει παίξει σε παραστάσεις στο θέατρο όπως «F*cking Men», «AFTERPLAY», «Πίθηκος Ξουθ», «Sissy in Heaven», ενώ το 2021 συμμετείχε στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».
