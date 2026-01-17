H Σελένα Γκόμεζ ανέβασε selfie χωρίς μακιγιάζ
Σελένα Γκόμεζ Μακιγιάζ make up

 Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram μια φωτογραφία της δείχνοντας μια πιο αυθεντική πλευρά της

Ιωάννα Μαρίνου
Μία selfie της χωρίς μακιγιάζ δημοσίευσε η Σελένα Γκόμεζ, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια πιο αυθεντική πλευρά του εαυτού της.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το στιγμιότυπο το Σάββατο 17 Ιανουαρίου με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω Instagram stories. Πρόκειται για μία κοντινή εικόνα της, στην οποία η Γκόμεζ χαμογελάει στον φακό, χωρίς να έχει τοποθετήσει φίλτρα, αλλά ούτε και make-up, ενώ φορούσε ένα λευκό φανελάκι.

