H Σελένα Γκόμεζ ανέβασε selfie χωρίς μακιγιάζ
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram μια φωτογραφία της δείχνοντας μια πιο αυθεντική πλευρά της
Μία selfie της χωρίς μακιγιάζ δημοσίευσε η Σελένα Γκόμεζ, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια πιο αυθεντική πλευρά του εαυτού της.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το στιγμιότυπο το Σάββατο 17 Ιανουαρίου με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω Instagram stories. Πρόκειται για μία κοντινή εικόνα της, στην οποία η Γκόμεζ χαμογελάει στον φακό, χωρίς να έχει τοποθετήσει φίλτρα, αλλά ούτε και make-up, ενώ φορούσε ένα λευκό φανελάκι.
Δείτε τη φωτογραφία
