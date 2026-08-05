Ανατινάχθηκε αυτοκίνητο στην κεντρική Ρωσία, σοβαρά τραυματίας ο διευθυντής εργοστασίου κατασκευής drones, νεκρός ο οδηγός

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Στην περιοχή του Γεκατερίνμπουργκ σημειώθηκε η έκρηξη - Ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ, διευθυντής της εταιρείας Uraldronzavod, βρίσκεται στην Εντατική και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο
Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε, από την πλευρά του, επικαλούμενο νοσοκομειακή πηγή ότι ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ, διευθυντής της εταιρείας Uraldronzavod, η οποία παράγει drones μάχης Upyr, βρίσκεται στην Εντατική και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή.
⚡️❗️BREAKING: Vladimir Tkachuk, head of Ural Drone Factory, developer of the Russian Upyr FPV drone and founder of the pro-war channel Povyorotnye na Voyne, has been critically wounded in a car bombing near Yekaterinburg.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 5, 2026
An explosive device planted beneath his Mercedes… pic.twitter.com/FaenMtVCVP
🇷🇺Yekaterinburg, a car exploded, belonging to the director of a Russian company that manufactures FPV drones, who also runs a military channel with 600,000 subscribers.— Karl 12½1/4❾¾™ (@Carolus_XII_Rex) August 5, 2026
The injured man is in the intensive care unit in a serious condition. pic.twitter.com/rJx3xi3jWQ
Τι είναι τα drones Upyr
Το Upyr είναι ρωσικό μη επανδρωμένο αερόχημα καμικάζι τύπου FPV (First-Person View), το οποίο κατασκευάζεται από την εταιρεία Uraldronzavod. Η ονομασία του προέρχεται από τον «Upyr», ένα μυθικό βαμπίρ της σλαβικής λαογραφίας.
The car of the general director of Russia's Ural Drone Plant, Vladimir Tkachuk, was blown up near the city of Yekaterinburg in central Russia on Wednesday.— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) August 5, 2026
He suffered serious injuries a result of this apparent assassination attempt and was transferred to the intensive care… pic.twitter.com/ssZKHdqqz7
Τα συγκεκριμένα drones χρησιμοποιούνται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στον πόλεμο της Ουκρανίας για την προσβολή τεθωρακισμένων οχημάτων, οχυρωμένων χαρακωμάτων και καταφυγίων, καθώς και εχθρικών θέσεων.
Χάρη στη λειτουργία FPV, ο χειριστής λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο εικόνα από την κάμερα του drone, επιτρέποντας την ακριβή καθοδήγησή του προς τον στόχο πριν από την πρόσκρουση και την έκρηξη.
Ο 35χρονος Τκάτσουκ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, διαχειρίζεται παράλληλα το φιλοπολεμικό και φιλοκρεμλινικό κανάλι στο Telegram, Obsessed with War, το οποίο αριθμεί περίπου 660.000 ακολούθους.
Παράλληλα, η εταιρεία του εργάζεται στην ανάπτυξη ενός βαρύτερου τύπου drone για λογαριασμό του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.
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