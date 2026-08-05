Ανατινάχθηκε αυτοκίνητο στην κεντρική Ρωσία, σοβαρά τραυματίας ο διευθυντής εργοστασίου κατασκευής drones, νεκρός ο οδηγός
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Ανατινάχθηκε αυτοκίνητο στην κεντρική Ρωσία, σοβαρά τραυματίας ο διευθυντής εργοστασίου κατασκευής drones, νεκρός ο οδηγός

Στην περιοχή του Γεκατερίνμπουργκ σημειώθηκε η έκρηξη -  Ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ, διευθυντής της εταιρείας Uraldronzavod, βρίσκεται στην Εντατική και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο

Ανατινάχθηκε αυτοκίνητο στην κεντρική Ρωσία, σοβαρά τραυματίας ο διευθυντής εργοστασίου κατασκευής drones, νεκρός ο οδηγός
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Ο διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones τραυματίστηκε και ο οδηγός του σκοτώθηκε από την ανατίναξη της Mercedes στην οποία επέβαιναν στην περιοχή του Γεκατερίνμπουργκ, στην κεντρική Ρωσία, μετέδωσε η Kommersant επικαλούμενη μη κατονομαζόμενη πηγή.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε, από την πλευρά του, επικαλούμενο νοσοκομειακή πηγή ότι ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ, διευθυντής της εταιρείας Uraldronzavod, η οποία παράγει drones μάχης Upyr, βρίσκεται στην Εντατική και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή.






Τι είναι τα drones Upyr

Το Upyr είναι ρωσικό μη επανδρωμένο αερόχημα καμικάζι τύπου FPV (First-Person View), το οποίο κατασκευάζεται από την εταιρεία Uraldronzavod. Η ονομασία του προέρχεται από τον «Upyr», ένα μυθικό βαμπίρ της σλαβικής λαογραφίας.

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Τα συγκεκριμένα drones χρησιμοποιούνται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στον πόλεμο της Ουκρανίας για την προσβολή τεθωρακισμένων οχημάτων, οχυρωμένων χαρακωμάτων και καταφυγίων, καθώς και εχθρικών θέσεων.

Χάρη στη λειτουργία FPV, ο χειριστής λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο εικόνα από την κάμερα του drone, επιτρέποντας την ακριβή καθοδήγησή του προς τον στόχο πριν από την πρόσκρουση και την έκρηξη.

Ο 35χρονος Τκάτσουκ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, διαχειρίζεται παράλληλα το φιλοπολεμικό και φιλοκρεμλινικό κανάλι στο Telegram, Obsessed with War, το οποίο αριθμεί περίπου 660.000 ακολούθους.

Ο ίδιος έχει παρουσιάσει προσωπικά τα drones Upyr στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παράλληλα, η εταιρεία του εργάζεται στην ανάπτυξη ενός βαρύτερου τύπου drone για λογαριασμό του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.
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