Ανατινάχθηκε αυτοκίνητο στην κεντρική Ρωσία, σοβαρά τραυματίας ο διευθυντής εργοστασίου κατασκευής drones, νεκρός ο οδηγός

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Ο διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones τραυματίστηκε και ο οδηγός του σκοτώθηκε από την ανατίναξη της Mercedes στην οποία επέβαιναν στην περιοχή του, στην κεντρική, μετέδωσε ηεπικαλούμενη μη κατονομαζόμενη πηγή.Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεωνανέφερε, από την πλευρά του, επικαλούμενο νοσοκομειακή πηγή ότι ο, διευθυντής της εταιρείας, η οποία παράγει drones μάχης, βρίσκεται στην Εντατική και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή.Τοείναι ρωσικό μη επανδρωμένο αερόχηματύπου FPV (First-Person View), το οποίο κατασκευάζεται από την εταιρεία. Η ονομασία του προέρχεται από τον «», ένα μυθικό βαμπίρ της σλαβικής λαογραφίας.Τα συγκεκριμένα drones χρησιμοποιούνται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στον πόλεμο της Ουκρανίας για την προσβολή τεθωρακισμένων οχημάτων, οχυρωμένων χαρακωμάτων και καταφυγίων, καθώς και εχθρικών θέσεων.Χάρη στη λειτουργία FPV, ο χειριστής λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο εικόνα από την κάμερα του drone, επιτρέποντας την ακριβή καθοδήγησή του προς τον στόχο πριν από την πρόσκρουση και την έκρηξη.Ο 35χρονος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, διαχειρίζεται παράλληλα το φιλοπολεμικό και φιλοκρεμλινικό κανάλι στο Telegram,το οποίο αριθμεί περίπου 660.000 ακολούθους.