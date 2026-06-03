Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.
Η νέα αγάπη της Ζέτας Μακρυπούλια
Η νέα αγάπη της Ζέτας Μακρυπούλια
Δεν πρόκειται για καινούργιο έρωτα. Η γνωστή παρουσιάστρια έχει συνδεθεί με το συγκεκριμένο μοντέλο μέσα από εμφανίσεις και αναρτήσεις στα social media εδώ και καιρό ώστε να είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για μία τυχαία επιλογή,
UPD:
Υπάρχουν επιλογές αυτοκινήτου που είναι απλώς πρακτικές, και υπάρχουν επιλογές που λένε κάτι για αυτόν που τις κάνει. Η Ζέτα Μακρυπούλια ανήκει εδώ και χρόνια στη δεύτερη κατηγορία — και το Peugeot 2008 που οδηγεί, βαμμένο σε έντονη κόκκινη απόχρωση, είναι ακριβώς αυτό το είδος δήλωσης.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα