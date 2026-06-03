Η νέα αγάπη της Ζέτας Μακρυπούλια
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Η νέα αγάπη της Ζέτας Μακρυπούλια

Δεν πρόκειται για καινούργιο έρωτα. Η γνωστή παρουσιάστρια έχει συνδεθεί με το συγκεκριμένο μοντέλο μέσα από εμφανίσεις και αναρτήσεις στα social media εδώ και καιρό ώστε να είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για μία τυχαία επιλογή,

Η νέα αγάπη της Ζέτας Μακρυπούλια
UPD:
Υπάρχουν επιλογές αυτοκινήτου που είναι απλώς πρακτικές, και υπάρχουν επιλογές που λένε κάτι για αυτόν που τις κάνει. Η Ζέτα Μακρυπούλια ανήκει εδώ και χρόνια στη δεύτερη κατηγορία — και το Peugeot 2008 που οδηγεί, βαμμένο σε έντονη κόκκινη απόχρωση, είναι ακριβώς αυτό το είδος δήλωσης.
UPD:

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