Η νέα αγάπη της Ζέτας Μακρυπούλια

Δεν πρόκειται για καινούργιο έρωτα. Η γνωστή παρουσιάστρια έχει συνδεθεί με το συγκεκριμένο μοντέλο μέσα από εμφανίσεις και αναρτήσεις στα social media εδώ και καιρό ώστε να είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για μία τυχαία επιλογή,