Δημήτρης Σταρόβας: Μεγάλωσα χωρίς πατέρα, ήταν φυγόπονος, η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές και με μεγάλωσε με τη γιαγιά μου
Δεν γνώρισα ποτέ τον πατέρα μου, όταν ήμουν 1,5-2 χρόνων σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, είπε ο μουσικός
Στην απουσία του πατέρα του από τη ζωή του αναφέρθηκε ο Δημήτρης Σταρόβας, τονίζοντας ότι η μητέρα του έκανε τρεις δουλειές για να τον μεγαλώσει, ενώ είχε παράλληλα τη στήριξη της γιαγιάς του.
Ο μουσικός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Με τον Ρένο» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την παιδική του ηλικία και τον πατέρα του, τον οποίο δεν γνώρισε ποτέ, καθώς όπως είπε, εγκατέλειψε τη μητέρα του όταν έμεινε έγκυος και πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, όταν ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν 1,5-2 ετών.
Αναφερόμενος σε εκείνη την περίοδο της ζωής του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο τον μεγάλωσε η μητέρα του, ο μουσικός είπε: «Μεγάλωσα χωρίς πατέρα. Ο πατέρας μου, ο βιολογικός, είχε αρραβωνιαστεί με τη μάνα μου και με το που έμεινε έγκυος σε εμένα, την έκανε. Ήταν φυγόπονος, ας το πούμε έτσι. Δεν τον γνώρισα ποτέ, και όταν ήμουν περίπου 1,5-2 χρόνων σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Παρ' όλα αυτά και παρ' όλη τη φτώχεια, μεγάλωσα σαν βασιλόπουλο. Η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές, με μεγάλωσε με τη γιαγιά μου, μια σπουδαία επίσης γυναίκα, ηρωίδα. Όπως ήτανε εκείνη την εποχή οι γυναίκες. Παρόλη λοιπόν τη φτώχεια, μεγάλωσα με προνόμια, με παιχνίδια, με πολλή αγάπη. Η μάνα μου μου μιλούσε, δεν μου είπε ποτέ ψέματα, με αντιμετώπιζε σαν μεγάλο από τότε που ήμουν παιδί. Και μάλιστα η γιαγιά μου της έλεγε "βρε χαϊβάνι, πέσε κοιμήσου, παιδί είναι, δεν δεν καταλαβαίνει". Κι όμως καταλάβαινα».
Δείτε το βίντεο
