Δημήτρης Σταρόβας: Μεγάλωσα χωρίς πατέρα, ήταν φυγόπονος, η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές και με μεγάλωσε με τη γιαγιά μου
GALA
Δημήτρης Σταρόβας Μητέρα Πατέρας

Δημήτρης Σταρόβας: Μεγάλωσα χωρίς πατέρα, ήταν φυγόπονος, η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές και με μεγάλωσε με τη γιαγιά μου

Δεν γνώρισα ποτέ τον πατέρα μου, όταν ήμουν 1,5-2 χρόνων σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, είπε ο μουσικός

Δημήτρης Σταρόβας: Μεγάλωσα χωρίς πατέρα, ήταν φυγόπονος, η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές και με μεγάλωσε με τη γιαγιά μου
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Στην απουσία του πατέρα του από τη ζωή του αναφέρθηκε ο Δημήτρης Σταρόβας, τονίζοντας ότι η μητέρα του έκανε τρεις δουλειές για να τον μεγαλώσει, ενώ είχε παράλληλα τη στήριξη της γιαγιάς του.

Ο μουσικός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Με τον Ρένο» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την παιδική του ηλικία και τον  πατέρα του, τον οποίο δεν γνώρισε ποτέ, καθώς όπως είπε, εγκατέλειψε τη μητέρα του όταν έμεινε έγκυος και πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, όταν ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν 1,5-2 ετών.

Αναφερόμενος σε εκείνη την περίοδο της ζωής του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο τον μεγάλωσε η μητέρα του, ο μουσικός είπε: «Μεγάλωσα χωρίς πατέρα. Ο πατέρας μου, ο βιολογικός, είχε αρραβωνιαστεί με τη μάνα μου και με το που έμεινε έγκυος σε εμένα, την έκανε. Ήταν φυγόπονος, ας το πούμε έτσι. Δεν τον γνώρισα ποτέ, και όταν ήμουν περίπου 1,5-2 χρόνων σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Παρ' όλα αυτά και παρ' όλη τη φτώχεια, μεγάλωσα σαν βασιλόπουλο. Η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές, με μεγάλωσε με τη γιαγιά μου, μια σπουδαία επίσης γυναίκα, ηρωίδα. Όπως ήτανε εκείνη την εποχή οι γυναίκες. Παρόλη λοιπόν τη φτώχεια, μεγάλωσα με προνόμια, με παιχνίδια, με πολλή αγάπη. Η μάνα μου μου μιλούσε, δεν μου είπε ποτέ ψέματα, με αντιμετώπιζε σαν μεγάλο από τότε που ήμουν παιδί. Και μάλιστα η γιαγιά μου της έλεγε "βρε χαϊβάνι, πέσε κοιμήσου, παιδί είναι, δεν δεν καταλαβαίνει". Κι όμως καταλάβαινα».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης