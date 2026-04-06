Δημήτρης Σταρόβας για το εγκεφαλικό: Αν ζούσε η μάνα μου δεν νομίζω να άντεχε, ελπίζω να βλέπει ότι τα κατάφερα
Εάν διαπίστωνε ότι σώθηκα και άρχισα να μιλάω, θα τελείωνε, ανέφερε ο μουσικός
Τον τρόπο που θα αντιδρούσε η μητέρα του στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, περιέγραψε ο Δημήτρης Σταρόβας, με τον μουσικό να δηλώνει ότι θα την επηρέαζε πολύ η αρχική του κατάσταση λόγω του εγκεφαλικού που υπέστη.
Τον Μάιο του 2024, ο Δημήτρης Σταρόβας πέρασε ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο επηρέασε μεταξύ άλλων την ομιλία του. Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή 5 Απριλίου στην εκπομπή «FΖην», μίλησε για τις αλλαγές που παρατηρεί στην καθημερινότητά του σχεδόν δύο χρόνια μετά την περιπέτειά του, ενώ προχώρησε και σε μια εξομολόγηση για τη μητέρα του, τονίζοντας πως, αν βρισκόταν στη ζωή, δεν θα άντεχε να τον δει σε τόσο ευάλωτη κατάσταση.
Αρχικά, ο μουσικός είπε: «Αν ζούσε η μάνα μου, δεν νομίζω να άντεχε. Δηλαδή, ήταν η πιο δυνατή γυναίκα του κόσμου, που δεν χρειαζόταν τίποτα. Και μόλις διαπίστωνε ότι σώθηκα και άρχισα να μιλάω, θα τελείωνε. Είμαι σίγουρος. Ελπίζω να βλέπει ότι τα κατάφερα».
Στη συνέχεια, περιέγραψε τις αλλαγές που έχει επιφέρει το πρόβλημα υγείας στην καθημερινότητά του, επισημαίνοντας πως η ποιότητα ζωής του δεν θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν: «Όπως χαριτολογώντας λέω, δεν μπορούσε να είχε συμβεί καμιά δεκαριά χρόνια πριν να έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο; Γιατί η ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα τώρα δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήμουν. Έβλεπα στο βίντεο πώς ήμουν και ακόμη και τώρα βλέπω τον εαυτό μου και σοκάρομαι. Όχι αισθητικά, εννοώ σωματικά είμαι όπως 30 χρονών, δεν παίρνω χαμπάρι αλλά όλη η κούραση μου βγαίνει στη φωνή. Δηλαδή μετά από την παράσταση, αν με δεις σε δυο ώρες διαφορά, μιλάω κατά το ήμισυ χειρότερα. Ο νους τρέχει, αλλά η γλώσσα δεν προλαβαίνει. Και η αίσθηση είναι σαν να σου τραβάει κανείς την μπλούζα προς τα πίσω».
