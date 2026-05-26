Παναγιώταρου για εμφάνιση Τούνη στις Κάννες: Από τη στιγμή που μπορεί να πληρώσει για να πάει ας το κάνει, εμένα θα μου άρεσε να με έχουν προσκαλέσει

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε μόνο για 24 ώρες στη Γαλλία, ώστε να κάνει το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί του 79ου Φεστιβάλ των Καννών, φορώντας ένα μπλε φόρεμα υπερπαραγωγή και παρόλο που η ίδια ανέφερε πως έκανε ένα όνειρό της πραγματικότητα, δέχτηκε έντονη κριτική στα social media μόλις μοιράστηκε την είδηση.Τη Δευτέρα 25 Μαΐου ξέσπασε μέσω stories συγκεκριμένα για μηνύματα που λάμβανε από μία γυναίκα, η οποία της έγραφε για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί και όχι μόνο: «Πρώτο στο χωριό, τελευταία στην πόλη. Δίνεις χρήματα για τον ναρκισσισμό σου. Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος», «Πιο ξεφτίλα πεθαίνεις», «Πιο καρναβάλι πεθαίνεις», «Καταρχάς το φόρεμα σαν πεπιεσμένο χαρτί φαίνεται και το σημαντικότερο ποιος σου έχει πει ότι έχεις ωραίο μπούστο. Ακόμα και να έχεις, το προβάλεις εντελώς λανθασμένα».Η Instagrammer απάντησε επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να αντιληφθεί πόση κακία κρύβει μέσα του ο κόσμος και πόση δυστυχία μπορεί να αισθάνεται για να μειώνει άλλους ανθρώπους συνεχώς: «Δεν χωράει ειλικρινά ο νους μου την κακία του κόσμου… Άνοιξα σήμερα τυχαία ένα μήνυμα και σκρολάροντας προς τα πάνω συνειδητοποίησα πως η συγκεκριμένη κυρία - ναι, μιλάμε για μηνύματα από γυναίκα προς γυναίκα - δεν φαίνεται να έχει πει καλή κουβέντα σε όλη της τη ζωή! Και κάπου εκεί αναρωτήθηκα πραγματικά: πόσο θυμό, πόση πίκρα και πόση δυστυχία μπορεί να κουβαλά ένας άνθρωπος για να νιώθει την ανάγκη να μειώνει συνεχώς άλλους; Εγώ να πω σε αυτό το σημείο βέβαια πως η κακία λέει πάντα περισσότερα για εκείνον που τη βγάζει, παρά για εκείνον που τη δέχεται. Οι άνθρωποι που είναι καλά με τον εαυτό τους δεν έχουν ανάγκη να μικραίνουν κανέναν για να νιώσουν μεγάλοι. Αφήνω αυτό εδώ λοιπόν μαζί με τις σκέψεις μου… Και φυσικά και επιλέγω να κάνω focus στα χιλιάδες όμορφα σχόλια και μηνύματα που λαμβάνω επίσης καθημερινά από όλες εσάς συμπεθέρες μου».