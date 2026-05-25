Βασίλειος Κωστέτσος για Γωγώ Μαστροκώστα: Ένα μπράβο σε αυτό τον ήρωα, τον Τραϊανό που ήταν δίπλα της κάθε λεπτό
Είμαι πολύ συγκινημένος και δεν θέλω να το πιστέψω, σημείωσε ο σχεδιαστής
Στη στήριξη του Τραϊανού Δέλλα στη Γωγώ Μαστροκώστα και στη συνεχή παρουσία του στο πλευρό της, στάθηκε ο Βασίλειος Κωστέτσος, χαρακτηρίζοντάς τον «ήρωα».
Το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο. Ο σχεδιαστής αποχαιρέτισε τη Γωγώ Μαστροκώστα μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στα social media, δημοσιεύοντας ένα κοινό στιγμιότυπο του ζευγαριού, για φωτογράφισή τους σε περιοδικό, από την περίοδο της εγκυμοσύνης της.
Ο Βασίλειος Κωστέτσος εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του πρώην μοντέλου, τονίζοντας ότι μαζί έζησαν «τα καλύτερά τους χρόνια» όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Ανάμεσα στις στιγμές που θυμάται και ξεχωρίζει, ήταν όταν είχε επιμεληθεί το φόρεμά της για το πάρτι πριν από τον γάμο της με τον προπονητή.
Περιγράφοντας εκείνη την ημέρα, αλλά και τη στάση του Τραϊανού Δέλλα στο πλευρό της συζύγου του, ο σχεδιαστής έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Δεν θα την ξεχάσω όταν χέρι χέρι κρατώντας ο ένας τον άλλο (Τραϊανός) κατέβαιναν την Κανάρη στο Κολωνάκι, να έρθουν για πρόβα του pre wedding φορέματος, αέρινη αγέρωχη με την ανεπανάληπτη κορμοστασιά της. Έχω τόσα μα τόσα να πω, μα τι να πρωτοπώ. Τελευταία φορά που την είδα ήταν λίγο πιο κάτω από το μαγαζί μου όταν σταμάτησαν για καφέ με τον Τραϊανό στο Carpo και μου λέει στο αμάξι είναι η Γωγώ πήγαινε να τη δεις. Είμαι πολύ συγκινημένος και δεν θέλω να το πιστέψω. Θέλω να πω ένα μπράβο σε αυτό τον ήρωα τον Τραϊανό που ήταν δίπλα της σε κάθε στιγμή κάθε λεπτό! Και στο κοριτσάκι της που λάτρευε, την πριγκηπέσσα της, κουράγιο. Και σε όλη την οικογένεια τα θερμά μου συλλυπητήρια. Γωγώ...».
Σε άλλο σημείο, ο Βασίλειος Κωστέτσος μοιράστηκε μερικές από τις αξέχαστες στιγμές του με την εκλιπούσα: «Τι, τι να γράψω και τι να πω. Κάποιοι άνθρωποι είναι λίγο μακριά, κάποια στιγμή αλλά ταυτόχρονα και πολύ κοντά μας. Η Γωγώ είναι μια από τους ανθρώπους αυτούς, από αυτούς που ζήσαμε πολλά. Μα πολλά ζήσαμε τα χρυσά, τα καλύτερα χρόνια μας και τις χρυσές γεμάτη λάμψη εποχές της Ελλάδας. Τα ζήσαμε όλοι μαζί, όλοι μια παρέα. Σε κάθε μας έξοδο εκπομπές, πάρτι, σε κάθε μας βήμα. Όλοι εμείς που φώναζε ένας τον άλλο με το μικρό του όνομα. Ήμασταν σαν μια μεγάλη οικογένεια. Φόρεσε πολλές δημιουργίες μου μα πολλές. Δεν θα ξεχάσω όμως αυτό το εξώφυλλο στην ωραιότερη στιγμή της ζωής της με τους δύο μεγάλους έρωτες της ζωής της τον άντρα της και την κορούλα της εγκυμονούσα, που φόρεσε μια από τις ωραιότερες δημιουργίες μου που σχεδίασα ποτέ».
Δείτε την ανάρτησή του
Η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της 17χρονης κόρης της, Βικτωρίας Δέλλα. Το πρώην μοντέλο πέθανε έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».
«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ», έγραψε η Βικτώρια Δέλλα
