Γιάννης Κότσιρας: Έκανα ένα ντέμο για τον «Σασμό», είχε γίνει χαμός στα social media και έμαθα ότι το έβαλαν στους τίτλους τέλους
Γιάννης Κότσιρας: Έκανα ένα ντέμο για τον «Σασμό», είχε γίνει χαμός στα social media και έμαθα ότι το έβαλαν στους τίτλους τέλους
Με ξύπνησε η γυναίκα μου και μου λέει «ρε συ έχεις πει κανένα τραγούδι σε κανένα σίριαλ;» είπε ο τραγουδιστής
Στον τρόπο με τον οποίο προέκυψε η εμπλοκή του με τη μουσική της σειράς «Σασμός» αναφέρθηκε ο Γιάννης Κότσιρας, περιγράφοντας πώς ένα ντέμο κατέληξε να ακουστεί στους τίτλους τέλους και να γίνει viral στα social media.
Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Αστερόσκονη» που προβλήθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη συνεργασία του με τον Νίκο Τερτζή που έγραψε τη μουσική για το κομμάτι με τίτλο «Σασμός», του οποίου οι στίχοι ανήκουν στον Γιάννη Κότσιρα και στη συνέχεια ερμηνεύτηκε από τον ίδιο για τους τίτλους τέλους της τηλεοπτικής σειράς.
Ο τραγουδιστής εξήγησε ωστόσο, πως ενώ έκανε το ντέμο, μία ημέρα ενημερώθηκε από τη σύζυγό του για την επιτυχία του κομματιού, με εκείνον να μην γνωρίζει πως εν τέλει αξιοποιήθηκε το τραγούδι.
Όπως είπε ο Γιάννης Κότσιρας: «Μου αρέσει να είμαι πολύ δίκαιος. Αυτό δεν είναι κάτι που ξεκίνησε από εμένα, αλλά από έναν σκηνοθέτη, τον Κωστόπουλο, που βρήκε τον Σασμό, και βρήκε τον Πετρουλάκη, και ο Νίκος ήταν φίλος με τον Κωστόπουλο, οπότε έγινε το πρώτο πάντρεμα. Εμένα με κάλεσε ο Νίκος, όταν είχαν αλλάξει πράγματα στη ζωή του, με θεωρούσε γούρι, με κάλεσε σπίτι του για να ακούσω τι ετοιμάζει. Άκουσα τη μελωδία του Σασμού και μου διάβασε τους στίχους, που ήταν πολύ ωραίοι, ερωτικοί, αλλά δεν είχαν καμία σχέση με τον Σασμό. Τότε, είπα να κάνω μία δοκιμή και "άμα μας βγει, μας βγήκε". Έκανα το στιχούργημα αυτό, έκανα και το ντέμο για να το ακούσουν και να δουν πώς είναι. Με πήραν και μου είπαν ότι είναι καταπληκτικό και μου είπαν ότι θα το δώσουν, αλλά δεν είχαμε κανένα νέο από εκεί και πέρα. Αυτό είχε συμβεί αρχές Αυγούστου και θυμάμαι ήταν Σεπτέμβρης, όπου με ξυπνάει η γυναίκα μου και μου λέει "ρε συ έχεις πει κανένα τραγούδι σε κανένα σίριαλ;" και λέω "δεν θυμάμαι, τι να σου πω;". Και συνέχισε "χθες το βράδυ έπαιξε ένα τραγούδι και έχει γίνει χαμός στα social media"».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Γιάννης Κότσιρας πρόσθεσε: «Πήρα τον Νίκο και μου είπε όταν έβαλαν τίτλους τέλους το ντέμο. Έτσι ξεκίνησα η ιστορία, μετά έκανα το δεύτερο τραγούδι που αν θυμάμαι ήταν το "Αντίθετα". Μετά μου είπαν "δεν τα κάνεις όλα εσύ;" και έτσι μπήκα στο παιχνίδι».
Ακούστε το τραγούδι «Σασμός»
Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Αστερόσκονη» που προβλήθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη συνεργασία του με τον Νίκο Τερτζή που έγραψε τη μουσική για το κομμάτι με τίτλο «Σασμός», του οποίου οι στίχοι ανήκουν στον Γιάννη Κότσιρα και στη συνέχεια ερμηνεύτηκε από τον ίδιο για τους τίτλους τέλους της τηλεοπτικής σειράς.
Ο τραγουδιστής εξήγησε ωστόσο, πως ενώ έκανε το ντέμο, μία ημέρα ενημερώθηκε από τη σύζυγό του για την επιτυχία του κομματιού, με εκείνον να μην γνωρίζει πως εν τέλει αξιοποιήθηκε το τραγούδι.
Όπως είπε ο Γιάννης Κότσιρας: «Μου αρέσει να είμαι πολύ δίκαιος. Αυτό δεν είναι κάτι που ξεκίνησε από εμένα, αλλά από έναν σκηνοθέτη, τον Κωστόπουλο, που βρήκε τον Σασμό, και βρήκε τον Πετρουλάκη, και ο Νίκος ήταν φίλος με τον Κωστόπουλο, οπότε έγινε το πρώτο πάντρεμα. Εμένα με κάλεσε ο Νίκος, όταν είχαν αλλάξει πράγματα στη ζωή του, με θεωρούσε γούρι, με κάλεσε σπίτι του για να ακούσω τι ετοιμάζει. Άκουσα τη μελωδία του Σασμού και μου διάβασε τους στίχους, που ήταν πολύ ωραίοι, ερωτικοί, αλλά δεν είχαν καμία σχέση με τον Σασμό. Τότε, είπα να κάνω μία δοκιμή και "άμα μας βγει, μας βγήκε". Έκανα το στιχούργημα αυτό, έκανα και το ντέμο για να το ακούσουν και να δουν πώς είναι. Με πήραν και μου είπαν ότι είναι καταπληκτικό και μου είπαν ότι θα το δώσουν, αλλά δεν είχαμε κανένα νέο από εκεί και πέρα. Αυτό είχε συμβεί αρχές Αυγούστου και θυμάμαι ήταν Σεπτέμβρης, όπου με ξυπνάει η γυναίκα μου και μου λέει "ρε συ έχεις πει κανένα τραγούδι σε κανένα σίριαλ;" και λέω "δεν θυμάμαι, τι να σου πω;". Και συνέχισε "χθες το βράδυ έπαιξε ένα τραγούδι και έχει γίνει χαμός στα social media"».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Γιάννης Κότσιρας πρόσθεσε: «Πήρα τον Νίκο και μου είπε όταν έβαλαν τίτλους τέλους το ντέμο. Έτσι ξεκίνησα η ιστορία, μετά έκανα το δεύτερο τραγούδι που αν θυμάμαι ήταν το "Αντίθετα". Μετά μου είπαν "δεν τα κάνεις όλα εσύ;" και έτσι μπήκα στο παιχνίδι».
Ακούστε το τραγούδι «Σασμός»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα