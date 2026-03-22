Γιάννης Κότσιρας: Σεβαστείτε τη νοημοσύνη μου και μη μου στέλνετε τραγούδια που έχουν γραφτεί μέσω AI
Κατερίνα Αθανασίου
12 ΣΧΟΛΙΑ
Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο γνωστός τραγουδιστής Γιάννης Κότσιρας, ζητώντας από το κοινό να σταματήσει να του στέλνει τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ο καλλιτέχνης απηύθυνε δημόσια παράκληση, τονίζοντας ότι μπορεί να αναγνωρίσει τέτοιου είδους δημιουργίες από το πρώτο άκουσμα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Κότσιρα
«Καλημέρα σε όλες και όλους.
Θα ήθελα να κάνω μια δημόσια παράκληση.
Μην μου στέλνετε τραγούδια που έχουν φτιαχτεί μέσω εφαρμογών AI όπως το Suno, το Udio, Mureca κλπ.
Δυστυχώς τα καταλαβαίνω από το πρώτο άκουσμα και τα σβήνω.
Οι εφαρμογές αυτές δεν έγιναν για να θεωρούν όλοι ότι έγιναν ξαφνικά συνθέτες και στιχουργοί. Έγιναν για διασκέδαση και για να βοηθήσουν, σε κάποιες περιπτώσεις, στην μουσική παραγωγή.
Εν πάση περιπτώσει, σας παρακαλώ μην μου στέλνετε τέτοια τραγούδια. Και κυρίως μην μου τα στέλνετε λέγοντας ότι τα έχετε γράψει εσείς. Είμαι πολλά χρόνια technology freak και το αντιλαμβάνομαι αμέσως.
Σας παρακαλώ σεβαστείτε την επιθυμία μου, τον χρόνο μου, την καλή μου διάθεση να ακούω όλα όσα μου στέλνετε αλλά κυρίως σεβαστείτε την νοημοσύνη μου.
Σας ευχαριστώ πολύ».

