Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει η χαλαζόπτωση στα αμπέλια της Ζίτσας στην Ήπειρο

Οι αμπελουργοί κάνουν λόγο για ανυπολόγιστες απώλειες, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς και επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη φετινή παραγωγή