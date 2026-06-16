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Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει η χαλαζόπτωση στα αμπέλια της Ζίτσας στην Ήπειρο
Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει η χαλαζόπτωση στα αμπέλια της Ζίτσας στην Ήπειρο
Οι αμπελουργοί κάνουν λόγο για ανυπολόγιστες απώλειες, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς και επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη φετινή παραγωγή
Αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ετών βρίσκεται η περιοχή της Ζίτσας στην Ήπειρο, μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε καλλιέργειες και αμπελώνες, αφήνοντας πίσω της εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ζημιές σε πολλές καλλιέργειες αγγίζουν το 100%, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφεται στους αμπελώνες Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) Ζίτσας, οι οποίοι αποτελούν βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, σύμφωνα με το epirusPost.
Οι αμπελουργοί κάνουν λόγο για ανυπολόγιστες απώλειες, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη φετινή παραγωγή.
Η ένταση του φαινομένου προκάλεσε σοβαρές ζημιές ακόμη και στο φυτικό κεφάλαιο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις καταστράφηκαν τα ίδια τα στελέχη των κλημάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι επιπτώσεις δεν θα είναι μόνο άμεσες, αλλά ενδέχεται να επηρεάσουν την παραγωγική δυνατότητα των αμπελώνων και τα επόμενα χρόνια.
Εκατοντάδες οικογένειες που εξαρτώνται οικονομικά από την αμπελουργία βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ενώ η ανησυχία για το μέλλον της αμπελουργικής δραστηριότητας στην περιοχή είναι έντονη.
Οι πληγέντες παραγωγοί ζητούν την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας και του ΕΛΓΑ, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για χρονοβόρες διαδικασίες και γραφειοκρατικά εμπόδια.
Μεταξύ των αιτημάτων που διατυπώνουν είναι η άμεση έναρξη αυτοψιών από κλιμάκια του ΕΛΓΑ, ώστε να καταγραφεί το εύρος των ζημιών και να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις.
Παράλληλα, ζητούν την απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής δηλώσεων ζημιάς, προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι πληγέντες παραγωγοί, καθώς και την ταχεία καταβολή αποζημιώσεων που να ανταποκρίνονται στο πραγματικό μέγεθος των απωλειών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων στήριξης από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την ανασύσταση του κατεστραμμένου φυτικού κεφαλαίου και τη διασφάλιση της συνέχισης της παραγωγικής δραστηριότητας στην περιοχή.
Για τους κατοίκους και τους παραγωγούς της Ζίτσας, η έγκαιρη ανταπόκριση των αρμόδιων φορέων αποτελεί πλέον κρίσιμο ζήτημα επιβίωσης, όχι μόνο για τις ίδιες τις εκμεταλλεύσεις τους, αλλά και για την οικονομική και κοινωνική συνοχή μιας περιοχής που έχει ταυτίσει την ταυτότητά της με την αμπελουργία και το επώνυμο κρασί της.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ζημιές σε πολλές καλλιέργειες αγγίζουν το 100%, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφεται στους αμπελώνες Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) Ζίτσας, οι οποίοι αποτελούν βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, σύμφωνα με το epirusPost.
Οι αμπελουργοί κάνουν λόγο για ανυπολόγιστες απώλειες, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη φετινή παραγωγή.
Η ένταση του φαινομένου προκάλεσε σοβαρές ζημιές ακόμη και στο φυτικό κεφάλαιο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις καταστράφηκαν τα ίδια τα στελέχη των κλημάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι επιπτώσεις δεν θα είναι μόνο άμεσες, αλλά ενδέχεται να επηρεάσουν την παραγωγική δυνατότητα των αμπελώνων και τα επόμενα χρόνια.
Εκατοντάδες οικογένειες που εξαρτώνται οικονομικά από την αμπελουργία βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ενώ η ανησυχία για το μέλλον της αμπελουργικής δραστηριότητας στην περιοχή είναι έντονη.
Οι πληγέντες παραγωγοί ζητούν την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας και του ΕΛΓΑ, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για χρονοβόρες διαδικασίες και γραφειοκρατικά εμπόδια.
Έκκληση για άμεση κινητοποίηση
Μεταξύ των αιτημάτων που διατυπώνουν είναι η άμεση έναρξη αυτοψιών από κλιμάκια του ΕΛΓΑ, ώστε να καταγραφεί το εύρος των ζημιών και να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις.
Παράλληλα, ζητούν την απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής δηλώσεων ζημιάς, προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι πληγέντες παραγωγοί, καθώς και την ταχεία καταβολή αποζημιώσεων που να ανταποκρίνονται στο πραγματικό μέγεθος των απωλειών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων στήριξης από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την ανασύσταση του κατεστραμμένου φυτικού κεφαλαίου και τη διασφάλιση της συνέχισης της παραγωγικής δραστηριότητας στην περιοχή.
Για τους κατοίκους και τους παραγωγούς της Ζίτσας, η έγκαιρη ανταπόκριση των αρμόδιων φορέων αποτελεί πλέον κρίσιμο ζήτημα επιβίωσης, όχι μόνο για τις ίδιες τις εκμεταλλεύσεις τους, αλλά και για την οικονομική και κοινωνική συνοχή μιας περιοχής που έχει ταυτίσει την ταυτότητά της με την αμπελουργία και το επώνυμο κρασί της.
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