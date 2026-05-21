Η στιγμή που η Ασφάλεια Ηρακλείου μπουκάρει σε σπίτια εγκληματικών οργανώσεων, εντοπίστηκαν 9 πολεμικά τυφέκια, σπαθιά και 33.000€, δείτε βίντεο

Υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Όπως αρχικά αναφέρθηκε ο Π. Ε. από κοινού με τη σύζυγο του Π. Χ. με τη βοήθεια άλλων 8 ατόμων, Π.Ε., Π.Α., Π.Γ., Μ.Γ., Μ.Ι., Μ.Ε., Π.Γ., Π.Θ., προέβησαν στην τέλεση απάτης σχετικά με ενισχύσεις του αρθ 386Β του Π.Κ «». Συγκεκριμένα, από τη μέχρι τώρα έρευνα και προανάκριση οι δύο πρώτοι δράστες φέρεται να προσπαθούν να παρουσιάσουν ως αληθινό το ψευδές γεγονός ότι η Π. Χ. κατέχει τον, τα οποία έχει δηλώσει στο κτηνοτροφικό της μητρώο προκειμένου να μην επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθείσα την κρατική επιχορήγηση που έχει ήδη λάβει, για την εκτροφή τους, για το έτος 2025 και να συνεχίσει να τη λαμβάνει για τα επόμενα έτη, ενώ διερευνάται το νόμιμο των ανάλογων επιχορηγήσεων προηγούμενων ετών.Επισημαίνεται ότι τεκμηριώθηκε το γεγονός πως δεν διαθέτει το ζωικό κεφάλαιο, το οποίο έχει δηλώσει στο κτηνοτροφικό της μητρώο και έχει ήδη λάβει κρατική επιχορήγηση γι’ αυτό. Ειδικότερα ο Π. Ε. νόμιμα ενημερώθηκε ότι στις 2 Απριλίου 2026, πρόκειται να γίνει έλεγχος-καταμέτρηση στο ζωικό κεφάλαιο της συζύγου του, από ειδικό συνεργείο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατόπιν αυτού προβαίνει για λογαριασμό της συζύγου του σε συντονισμένες ενέργειες προκειμένου να καταφέρει να συγκεντρώσει τον αριθμό των ζώων, τον οποίο εμφανίζει στο κτηνοτροφικό της μητρώο και έχει δηλώσει 12 στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Π. Χ. έχει, εν γνώση της και από κοινού με τον σύζυγο της, δηλώσει ψευδώς ότι κατέχει, ενώ ο πραγματικός αριθμός που κατέχει και εκτρέφει υπολείπονται κατά πολύ από τον πραγματικό. Ο Π. Ε. πραγματοποιεί επαφές με άλλους κτηνοτρόφους, Π.Ε., Π.Α., Π.Γ., Μ.Γ., Μ.Ι., Μ.Ε., Π.Γ., Π.Θ., με τους οποίους συνδέεται με συγγενική ή φιλική σχέση προκειμένου αυτοί να του παρέχουν -Επίσης, προμηθεύτηκε επιπλέον πρόβατα, τα οποία ανέγραφαν τους κωδικούς εκτροφής της συζύγου Π. Χ. Για την ολοκλήρωση του σκοπού του στις 1 και 2 Απριλίου 2026 οργανώνει επιχείρηση μεταφοράς άλλων ζώων στο ποιμνιοστάσιο της συζύγου. Η εν λόγω επιχείρηση ολοκληρώνεται πρωινές ώρες της 1ης Απριλίου με τη συνδρομή των οχτώ κατηγορούμενων, Π.Ε., Π.Α., Π.Γ., Μ.Γ., Μ.Ι., Μ.Ε., Π.Γ., Π.Θ., οι οποίοι του διέθεσαν τα ζώα - πρόβατα τους, αφού προηγουμένως είχαν τοποθετήσει σε αυτά, από κοινού με τον Π. Ε. πρόβατα, τα οποία ανέγραφαν τους κωδικούς εκτροφής της συζύγου του τα οποία ο Π. Ε. τους είχε προμηθεύσει. Επιπλέον, αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος Μ. Ε. παραχώρησε στον Π. Ε. ολόκληρο το κοπάδι του αλλά και το ποιμνιοστάσιο του προκειμένου να τα υποδείξει ως ιδιοκτησίας της συζύγου του. Τέλος, αναφέρεται ότι ο εν λόγω έλεγχος δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Π.Ε. δεν μετέβη εγκαίρως στο καθορισμένο με τους ελεγκτές σημείο συνάντησης τους με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να αποχωρήσουν και να ακυρώσουν τον έλεγχο.- 5 κιλά και 203,8 γραμ. ακατέργαστη κάνναβη,- 112,77 γραμ. κοκαΐνη,- 33.715 ευρώ,- 9 πολεμικά τυφέκια και όπλα διαφόρων διαμετρημάτων,- 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,- 3 σπαθιά τύπου σαμουράι,- 2 μαχαίρια,- 1 κυνηγετικό όπλο,-6 ζυγαριές,-6 κροτίδες,-2 ασύρματοι επικοινωνίας,-1 αστυνομική ράβδο,-13 κινητά τηλέφωνα,- 12 ι.χ.ε. αυτοκίνητα και- 1 δίκυκλη μοτοσυκλέτα