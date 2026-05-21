Η στιγμή που η Ασφάλεια Ηρακλείου μπουκάρει σε σπίτια εγκληματικών οργανώσεων, εντοπίστηκαν 9 πολεμικά τυφέκια, σπαθιά και 33.000€, δείτε βίντεο
Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, συνελήφθησαν συνολικά 15 άτομα, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 13 οχήματα (12 αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα), 5 κιλά κάνναβης και 113 γραμ. κοκαΐνης
Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών (κοκαΐνη, κάνναβη), κυρίως σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς και μια υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (21/5) η Ασφάλεια Ηρακλείου. Συνελήφθησαν συνολικά 15 άτομα.
Μετά από έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σχηματοποιήθηκε το προφίλ των δραστών (profiling), καθώς και ο τρόπος δράσης τους (modus operandi). Από τα παραπάνω προέκυψε η ύπαρξη και δράση δύο διαφορετικών εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες έχουν σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα πράξεις που σχετίζονται ανά περίπτωση με αγορά/προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση, πώληση/διανομή με αποτέλεσμα την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους από τη συστηματική, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση διακίνηση κοκαΐνης.
Κοινό στοιχείο των δύο εγκληματικών ομάδων είναι ο δράστης Π.Γ., που ήταν μέλος και στις δύο οργανώσεις, αφού είναι ο κύριος προμηθευτής της πρώτης εγκληματικής ομάδας και βασικό μέλος της δεύτερης εγκληματικής ομάδας.
Τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν τα προσωπικά τους τηλέφωνα, αλλά και ένα κοινό επιχειρησιακό κινητό τηλέφωνο, το οποίο χρησιμοποιούσαν από κοινού εκ περιτροπής. Επίσης, για τη δράση τους και τις μετακινήσεις χρησιμοποιούσαν τρία αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα. Τα ναρκωτικά τα έκρυβαν στο σπίτι των 2ου και 3ου δράστη στην οδό Ελπίδος 26, στο δήμο Μαλεβιζίου και σε υπαίθρια σημεία κοντά στο σπίτι.
Τα μέλη της οργάνωσης προέβησαν σε τουλάχιστον 108 αγοραπωλησίες κοκαΐνης και κάνναβης σε περισσότερα από 30 άτομα, χωρίς να είναι εφικτό να υπολογιστούν οι αγοραπωλησίες που έγιναν με διαδικτυακές εφαρμογές ή ακόμα και με απευθείας επαφές και συνεννοήσεις χωρίς τη χρήση κινητών τηλεφώνων.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα τα μέλη της έχουν προβεί σε 30 αγοραπωλησίες ποσοτήτων σε τριάντα διαφορετικά άτομα.Όπως προκύπτει από την προανάκριση και έρευνα οι δράστες, Π.Ε., Α.Μ., πατέρας και μητέρα του 5ου δράστη Π. Ι., τον έχουν βοηθήσει στο να κρύψει ποσότητες κοκαΐνης, χρηματικά ποσά και είδη συσκευασίας και επιμερισμού κοκαΐνης.
Πώς λειτουργούσε η 1η εγκληματική οργάνωση:Σκοπός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης ήταν να αποκτήσουν τα μέλη της παράνομο περιουσιακό όφελος μέσω της διακίνησης ναρκωτικών. Μέλη της εγκληματικής ομάδας είναι οι Ρ. Γ., Ρ.Ι., Ρ.Ε., Κ. Ι.,Π. Ι. Κάτοχοι και διακινητές ποσοτήτων ναρκωτικών είναι ο 1ος, 2ος και 3ος. Ο 4ος δράστης βοηθάει περιστασιακά, όποτε του ζητηθεί από τα υπόλοιπα μέλη, στην απόκρυψη ποσοτήτων κοκαΐνης, χρηματικών ποσών και ειδών επιμερισμού και ζύγισης των ποσοτήτων κοκαΐνης. Τα βασικά μέλη της ομάδας (οι πρώτοι τρεις δράστες) προμηθεύονται από κοινού τις ποσότητες κοκαΐνης από τον 5ο, ο οποίος είναι βασικός προμηθευτής τους και κατ’ επέκταση βασικό και αναπόσπαστο μέλος της ομάδας τους. Στη συνέχεια κατανέμουν τις ποσότητες σε διάφορα μεγέθη, κυρίως σε συσκευασίες των 0,5 και 1 έως 5 γραμμαρίων, τις αποκρύπτουν και τις διακινούν ανάλογα την επιθυμία των πελατών της ομάδας, λαμβάνοντας από αυτούς ανάλογα χρηματικά ποσά. Η δράση τους χρονολογείται τουλάχιστον από 31 Ιανουαρίου 2026 έως και σήμερα.
Πώς λειτουργούσε η 2η εγκληματική οργάνωσηΗ δεύτερη εγκληματική οργάνωση, που αποτελείται από τρία μέλη, Π.Ι., Σ.Ι., Σ.Α., είχε σκοπό τη διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης σε χρήστες. Κάτοχος των ποσοτήτων κοκαΐνης είναι ο 5ος κατηγορούμενος που εφοδιάζει τον 6ο και 7ο κατηγορούμενο με ποσότητες κοκαΐνης, οι οποίοι τις διακινούν σε τελικούς χρήστες κατόπιν οδηγιών και υποδείξεων του. Κατά περίπτωση προβαίνει και ο ίδιος σε διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών στους τελικούς χρήστες. Πεδίο δράσης της ομάδας είναι διαμερίσματα στην Αγία Πελαγία, Αχλάδα και η δ.ε Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου καθώς και περιοχές πόλεως Ηρακλείου. Η έναρξη της δράσης τους δεν γίνεται να προσδιοριστεί με ακρίβεια αλλά είναι τουλάχιστον από 5 Μαρτίου 2026 έως και σήμερα.
Υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕΌπως αρχικά αναφέρθηκε ο Π. Ε. από κοινού με τη σύζυγο του Π. Χ. με τη βοήθεια άλλων 8 ατόμων, Π.Ε., Π.Α., Π.Γ., Μ.Γ., Μ.Ι., Μ.Ε., Π.Γ., Π.Θ., προέβησαν στην τέλεση απάτης σχετικά με ενισχύσεις του αρθ 386Β του Π.Κ «απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις». Συγκεκριμένα, από τη μέχρι τώρα έρευνα και προανάκριση οι δύο πρώτοι δράστες φέρεται να προσπαθούν να παρουσιάσουν ως αληθινό το ψευδές γεγονός ότι η Π. Χ. κατέχει τον αριθμό ζώων - προβάτων, τα οποία έχει δηλώσει στο κτηνοτροφικό της μητρώο προκειμένου να μην επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθείσα την κρατική επιχορήγηση που έχει ήδη λάβει, για την εκτροφή τους, για το έτος 2025 και να συνεχίσει να τη λαμβάνει για τα επόμενα έτη, ενώ διερευνάται το νόμιμο των ανάλογων επιχορηγήσεων προηγούμενων ετών.
Επισημαίνεται ότι τεκμηριώθηκε το γεγονός πως δεν διαθέτει το ζωικό κεφάλαιο, το οποίο έχει δηλώσει στο κτηνοτροφικό της μητρώο και έχει ήδη λάβει κρατική επιχορήγηση γι’ αυτό. Ειδικότερα ο Π. Ε. νόμιμα ενημερώθηκε ότι στις 2 Απριλίου 2026, πρόκειται να γίνει έλεγχος-καταμέτρηση στο ζωικό κεφάλαιο της συζύγου του, από ειδικό συνεργείο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατόπιν αυτού προβαίνει για λογαριασμό της συζύγου του σε συντονισμένες ενέργειες προκειμένου να καταφέρει να συγκεντρώσει τον αριθμό των ζώων, τον οποίο εμφανίζει στο κτηνοτροφικό της μητρώο και έχει δηλώσει 12 στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Π. Χ. έχει, εν γνώση της και από κοινού με τον σύζυγο της, δηλώσει ψευδώς ότι κατέχει συνολικά 823 ζώα - πρόβατα, ενώ ο πραγματικός αριθμός που κατέχει και εκτρέφει υπολείπονται κατά πολύ από τον πραγματικό. Ο Π. Ε. πραγματοποιεί επαφές με άλλους κτηνοτρόφους, Π.Ε., Π.Α., Π.Γ., Μ.Γ., Μ.Ι., Μ.Ε., Π.Γ., Π.Θ., με τους οποίους συνδέεται με συγγενική ή φιλική σχέση προκειμένου αυτοί να του παρέχουν - δανείσουν τα δικά τους ζώα-πρόβατα προκειμένου να τα υποδείξει στον επικείμενο έλεγχο ως ιδιοκτησίας της συζύγου του.
Επίσης, προμηθεύτηκε επιπλέον πρόβατα, τα οποία ανέγραφαν τους κωδικούς εκτροφής της συζύγου Π. Χ. Για την ολοκλήρωση του σκοπού του στις 1 και 2 Απριλίου 2026 οργανώνει επιχείρηση μεταφοράς άλλων ζώων στο ποιμνιοστάσιο της συζύγου. Η εν λόγω επιχείρηση ολοκληρώνεται πρωινές ώρες της 1ης Απριλίου με τη συνδρομή των οχτώ κατηγορούμενων, Π.Ε., Π.Α., Π.Γ., Μ.Γ., Μ.Ι., Μ.Ε., Π.Γ., Π.Θ., οι οποίοι του διέθεσαν τα ζώα - πρόβατα τους, αφού προηγουμένως είχαν τοποθετήσει σε αυτά, από κοινού με τον Π. Ε. πρόβατα, τα οποία ανέγραφαν τους κωδικούς εκτροφής της συζύγου του τα οποία ο Π. Ε. τους είχε προμηθεύσει. Επιπλέον, αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος Μ. Ε. παραχώρησε στον Π. Ε. ολόκληρο το κοπάδι του αλλά και το ποιμνιοστάσιο του προκειμένου να τα υποδείξει ως ιδιοκτησίας της συζύγου του. Τέλος, αναφέρεται ότι ο εν λόγω έλεγχος δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Π.Ε. δεν μετέβη εγκαίρως στο καθορισμένο με τους ελεγκτές σημείο συνάντησης τους με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να αποχωρήσουν και να ακυρώσουν τον έλεγχο.
Μετά από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
- 5 κιλά και 203,8 γραμ. ακατέργαστη κάνναβη,
- 112,77 γραμ. κοκαΐνη,
- 33.715 ευρώ,
- 9 πολεμικά τυφέκια και όπλα διαφόρων διαμετρημάτων,
- 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
- 3 σπαθιά τύπου σαμουράι,
- 2 μαχαίρια,
- 1 κυνηγετικό όπλο,
-6 ζυγαριές,
-6 κροτίδες,
-2 ασύρματοι επικοινωνίας,
-1 αστυνομική ράβδο,
-13 κινητά τηλέφωνα,
- 12 ι.χ.ε. αυτοκίνητα και
- 1 δίκυκλη μοτοσυκλέτα
