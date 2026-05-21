Super League: Η τελική βαθμολογία των playouts
SPORTS
Super League 1 ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Κηφισιά Παναιτωλικός Πανσερραϊκός

Super League: Η τελική βαθμολογία των playouts

Με τα παιχνίδια της 10ης ημέρας ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη τα playouts της Super League 1

Super League: Η τελική βαθμολογία των playouts
Με τους αγώνες της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των playouts ολοκληρώθηκε την Πέμπτη το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League 1 της περιόδου 2025-26. 

Στην τελευταία ημέρα ο Ατρόμητος διέλυσε με 6-0 τον Πανσερραϊκό, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε 2-1 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και η Κηφισιά 3-2 την ΑΕΛ στη Λεωφόρο. 

Στη Super League 2 υποβιβάστηκαν ΑΕΛ και Πανσερραϊκός αλλά έχουν ζητήσει από τη Λίγκα έκτακτο ΔΣ και αναδιάρθρωση για να αυξηθούν σε 16 οι ομάδες και να παραμείνουν. 

Το τελευταίο σφύριγμα για το πρωτάθλημα ακούστηκε στο Αγρίνιο και στο ματς του Παναιτωλικού με τον Αστέρα. 

Τα αποτελέσματα της 10ης ημέρας των playouts
Κηφισιά-ΑΕΛ 3-2 



Ατρόμητος-Πανσερραϊκός 6-0 

Κλείσιμο



Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 1-2 



Η τελική βαθμολογία (playouts 9-14, σε 36 αγώνες)
1. Ατρόμητος 46 
2. Κηφισιά 41 
3. Αστέρας Τρίπολης 36 
4. Παναιτωλικός 36 
5. ΑΕΛ 30 
6. Πανσερραϊκός 29 

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στη συζήτηση

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πόλεων. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μετακίνησης, ειδικά για μικρές αποστάσεις στο κέντρο ή για τις καθημερινές διαδρομές προς τη δουλειά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης