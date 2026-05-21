Super League: Η τελική βαθμολογία των playouts
Με τα παιχνίδια της 10ης ημέρας ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη τα playouts της Super League 1
Με τους αγώνες της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των playouts ολοκληρώθηκε την Πέμπτη το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League 1 της περιόδου 2025-26.
Στην τελευταία ημέρα ο Ατρόμητος διέλυσε με 6-0 τον Πανσερραϊκό, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε 2-1 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και η Κηφισιά 3-2 την ΑΕΛ στη Λεωφόρο.
Στη Super League 2 υποβιβάστηκαν ΑΕΛ και Πανσερραϊκός αλλά έχουν ζητήσει από τη Λίγκα έκτακτο ΔΣ και αναδιάρθρωση για να αυξηθούν σε 16 οι ομάδες και να παραμείνουν.
Το τελευταίο σφύριγμα για το πρωτάθλημα ακούστηκε στο Αγρίνιο και στο ματς του Παναιτωλικού με τον Αστέρα.
Τα αποτελέσματα της 10ης ημέρας των playouts
Κηφισιά-ΑΕΛ 3-2
Ατρόμητος-Πανσερραϊκός 6-0
Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 1-2
Η τελική βαθμολογία (playouts 9-14, σε 36 αγώνες)
1. Ατρόμητος 46
2. Κηφισιά 41
3. Αστέρας Τρίπολης 36
4. Παναιτωλικός 36
5. ΑΕΛ 30
6. Πανσερραϊκός 29
