Δείτε φωτογραφία: Η Μαρέβα Μητσοτάκη στο Μυστρά με τον εορτάζοντα γιο της, Κωνσταντίνο
Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια υγείας που είχε, φωτογραφήθηκε με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με φόντο την καστροπολιτεία του Μυστρά
Στον Μυστρά πέρασαν την ονομαστική εορτή του γιου τους Κωνσταντίνου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη.
Η οικογένεια Μητσοτάκη βρέθηκε στον Μυστρά με αφορμή την εκδήλωση για την ανακαινισμένη μορφή του μνημειακού συγκροτήματος του Παλατιού των Δεσποτών στην βυζαντινή Καστροπολιτεία του Μυστρά, την καλύτερα διατηρημένη ανακτορική πόλη στην Ελλάδα.
Υπενθυμίζεται ότι η Μαρέβα Μητσοτάκη είχε νοσηλευτεί επίο οκταήμερο στον «Ευαγγελισμό» όπου υπεβλήθη σε επέμβαση για ειλεό. Την ίδια ημέρα είχε υποδεχθεί στο σπίτι την πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, η οποία βρέθηκε στην Ελλάδα μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του.
