Ποια εταιρεία είναι δίπλα στον μπασκετικό Ολυμπιακό +12 χρόνια;
Σε μια εποχή όπου οι χορηγικές συνεργασίες στον αθλητισμό αλλάζουν με ρυθμό σεζόν, το FMS Group διαλέγει τον αντίθετο δρόμο. Δώδεκα συνεχόμενα χρόνια στην ερυθρόλευκη φανέλα του Ολυμπιακού — μια παρουσία που δεν μετριέται μόνο σε χρόνια, αλλά και σε τίτλους, σε νύχτες μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης και στη σπάνια αίσθηση μιας σχέσης που έχει ξεπεράσει κάθε εμπορική λογική.

Από το 2014 έως σήμερα, ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει 13 τίτλους στην Ελλάδα. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, το FMS Group στάθηκε δίπλα στην ομάδα χωρίς εξαιρέσεις — σε πρωταθλήματα, σε Final Four ευρωπαϊκών διοργανώσεων και στις πιο απαιτητικές συγκυρίες του ελληνικού μπάσκετ. Δεν πρόκειται για μια απλή χορηγία, αλλά για μια σχέση που έχει χτιστεί πάνω σε εμπιστοσύνη και κοινή στρατηγική — στοιχεία που δύσκολα αγοράζονται και ακόμα δυσκολότερα διατηρούνται.

Μαζί στο μεγάλο ραντεβού της Αθήνας
Το Final 4 της Αθήνας το 2026 έρχεται ως ένα ακόμη κεφάλαιο αυτής της κοινής ιστορίας. Ο Ολυμπιακός και το FMS Group μπαίνουν μαζί στη μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή του μπάσκετ, μια συμβολικά φορτισμένη διοργάνωση για τον ελληνικό αθλητισμό, με τον Ολυμπιακό να έχει στο πλευρό του έναν χορηγό που γνωρίζει τι σημαίνει να υποστηρίζεις με διάρκεια.

Ο όμιλος πίσω από τη συνεργασία
Το FMS Group αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς ομίλους στον χώρο του αυτοκινήτου και των επαγγελματικών οχημάτων στην Ελλάδα. Είναι εισαγωγέας των FOTONBAIC, LINKTOUR και BAW, ενώ λειτουργεί παράλληλα ως επίσημος διανομέας Hyundai και Kia. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία του και στον τομέα του after sales — βραβεύτηκε ως Best After Sales 2026 για την Ελλάδα — καθώς και στην τεχνική υποστήριξη, ως επίσημος επισκευαστής των Foton, Linktour, BAW, Hyundai, Kia, FiatAlfa Romeo και Jeep.
Με μακροχρόνιο πλάνο και ουσιαστικές δεσμεύσεις, το FMS Group αποδεικνύει ότι οι μεγάλες συνεργασίες δεν χτίζονται με campaigns, αλλά με χρόνια παρουσίας. Και η σχέση του με τον Ολυμπιακό έχει ήδη γίνει ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα μακροχρόνιας εταιρικής υποστήριξης στον ελληνικό αθλητισμό.

